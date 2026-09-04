Finalmente sappiamo a cosa servirà la caserma Garibaldi e il caso che scuote il Ticino
I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì in 10 minuti
In questa puntata vi raccontiamo dell’accordo tra Comune di Varese e l’Archivio del Moderno di Mendrisio, restiamo in Svizzera per la vicenda che riguarda il ministro ticinese Zali, parliamo di export varesino, di una spaccata a Castellanza, del problema sicurezza stradale in Valganna e di molto altro
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