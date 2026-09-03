Fine delle salite, Mara e Cristian toccano i 700 km di cammino e salutano le Alpi. Sabato l’arrivo a Cuveglio
Alla Bocchetta di Campello superata la parte più faticosa del percorso di 800 km, iniziato per promuovere le adozioni dai canili. Sabato 5 settembre l'ultima tappa da Laveno Mombello aperta a tutti e con aperitivo finale
È giunta quasi alla fine l’impresa di Cristian Biasio e Mara Migliorini, che da oltre un mese stanno percorrendo a piedi gli 800 km della Grande Traversata Alpina insieme ai loro quattro cani adottati, per testimoniare la bellezza e l’importanza delle adozioni dai canili.
Inizia la discesa
Ieri, alla Bocchetta di Campello, i due camminatori hanno superato i 700 km di marcia, segnando la conclusione della parte più faticosa del viaggio. “Fine delle salite! Ora scendiamo per la Valstrona! Ci giriamo con un po’ di malinconia salutando tutte le Alpi attraversate”, hanno scritto nel loro diario quotidiano sui social.
La coppia si avvicina ora al traguardo finale, dopo settimane di cammino tra le vette alpine in compagnia dei quattro cani, veri protagonisti dell’iniziativa insieme ai loro padroni.
L’ultimo tratto, aperto a tutti
Il gran finale dell’impresa è fissato per sabato 5 settembre: l’ultima tappa sarà aperta a chiunque voglia accompagnare Cristian, Mara e i loro cani fino al traguardo. Il ritrovo è alle 8 al piazzale dell’imbarcadero di Laveno Mombello, da dove partirà un percorso di circa 12 chilometri tra pista ciclabile e centri abitati, fino a Cuveglio. Chi lo desidera potrà unirsi al gruppo lungo il cammino oppure raggiungere direttamente il punto d’arrivo.
L’arrivo è previsto tra le 12 e le 12.30 a Cuveglio, presso “Le Delizie di Cuveglio” in via Coloder 2, nella zona di Vergobbio, dove è in programma un aperitivo offerto ai partecipanti, con consumazione obbligatoria.
Chi vuole prendere parte all’aperitivo deve prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp a Cristian al numero 329 372 9555. Sarà l’occasione per accogliere Cristian, Mara e i loro amici a quattro zampe e ascoltare dalla loro voce le prime impressioni su questa lunga e particolare avventura.
Da Ventimiglia a Cuvio, 800 km a piedi con quattro cani: l’impresa di Cristian e Mara per promuovere le adozioni
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