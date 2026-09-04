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Fine dell’emergenza idrica in otto comuni del Varesotto, resta il monitoraggio a Montegrino Valtravaglia

Alfa ha scritto alle amministrazioni di Casale Litta, Castelveccana, Clivio, Curiglia con Monteviasco, Leggiuno, Masciago Primo, Saltrio e Viggiù: non servono più le misure straordinarie chieste nelle scorse settimane

Generico 2018

Un ringraziamento per la preziosa collaborazione e l’annuncio che è ora possibile revocare le ordinanze di limitazione dei consumi idrici. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della lettera inviata da Alfa ai sindaci dei comuni di Casale Litta, Castelveccana, Clivio, Curiglia con Monteviasco, Leggiuno, Masciago Primo, Saltrio e Viggiù.

Nelle scorse settimane, lo stesso gestore del servizio idrico integrato aveva chiesto ad alcune amministrazioni comunali di emettere ordinanze per circoscrivere l’utilizzo di acqua potabile ai soli usi alimentari e igienico-sanitari.

Questo a causa della persistente assenza di precipitazioni unita a temperature molto elevate.

Resta attenzionato Montegrino Valtravaglia

Ora, spiega Alfa, rientrato l’allarme, non è più necessario adottare misurare straordinarie, anche se Alfa, sempre in stretto contatto con sindaci e amministrazioni comunali, continua a monitorare attentamente la situazione. Rimane attenzionato il solo comune di Montegrino Valtravaglia, dove ancora è necessario vigilare sulle fonti d’approvvigionamento.

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Pubblicato il 04 Settembre 2026
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