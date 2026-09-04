Fine dell’emergenza idrica in otto comuni del Varesotto, resta il monitoraggio a Montegrino Valtravaglia
Alfa ha scritto alle amministrazioni di Casale Litta, Castelveccana, Clivio, Curiglia con Monteviasco, Leggiuno, Masciago Primo, Saltrio e Viggiù: non servono più le misure straordinarie chieste nelle scorse settimane
Un ringraziamento per la preziosa collaborazione e l’annuncio che è ora possibile revocare le ordinanze di limitazione dei consumi idrici. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della lettera inviata da Alfa ai sindaci dei comuni di Casale Litta, Castelveccana, Clivio, Curiglia con Monteviasco, Leggiuno, Masciago Primo, Saltrio e Viggiù.
Nelle scorse settimane, lo stesso gestore del servizio idrico integrato aveva chiesto ad alcune amministrazioni comunali di emettere ordinanze per circoscrivere l’utilizzo di acqua potabile ai soli usi alimentari e igienico-sanitari.
Questo a causa della persistente assenza di precipitazioni unita a temperature molto elevate.
Resta attenzionato Montegrino Valtravaglia
Ora, spiega Alfa, rientrato l’allarme, non è più necessario adottare misurare straordinarie, anche se Alfa, sempre in stretto contatto con sindaci e amministrazioni comunali, continua a monitorare attentamente la situazione. Rimane attenzionato il solo comune di Montegrino Valtravaglia, dove ancora è necessario vigilare sulle fonti d’approvvigionamento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.