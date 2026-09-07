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Fine vita, il PD rilancia in Lombardia: “Pronti a portare in Aula il testo del Veneto”

Il consigliere regionale Samuele Astuti annuncia la proposta di legge sul suicidio assistito, prendendo a modello il testo approvato nella regione a guida centrodestra di Zaia

samuele astuti

Il tema del fine vita e del suicidio assistito torna al centro del dibattito politico in Regione Lombardia. Il Partito Democratico si dice pronto a depositare nei banchi del Consiglio regionale una proposta di legge del tutto analoga a quella recentemente approvata nel Veneto.

A darne notizia è il consigliere regionale varesino del PD Samuele Astuti, che sottolinea la necessità di dare risposte concrete ai cittadini di fronte alla mancanza di una normativa di livello nazionale. «Il fine vita è un tema troppo importante per essere lasciato senza risposte – spiega Astuti –. Serve una legge nazionale e, di fronte a un Parlamento inerte che non vuole vedere la sofferenza di tante persone, servono leggi regionali».

La scelta di adottare il modello veneto punta a superare le contrapposizioni ideologiche tra le diverse forze politiche. «La legge che porteremo in Aula è stata approvata in una Regione governata dalla destra – evidenzia il consigliere dem –. La riproponiamo qui in Lombardia augurandoci che si possano superare gli steccati di parte e che si riesca ad avviare un dialogo costruttivo sull’argomento».

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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