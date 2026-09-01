Floriano Bodini, una vita scolpita nei luoghi d’Italia, al museo la presentazione del libro
Un volume restituisce la geografia di un’opera diffusa, tra monumenti, musei, chiese e spazi pubblici. La presentazione è in programma domenica 6 settembre alle ore 17 al Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio
«Credo che l’idea del mio lavoro abbia seguito il corso naturale della mia vita. Gli inizi (anni ’50-’60), con l’amicizia e la stima attestatami da grandi mecenati e grandi musei, che certo oggi vengono meno, gli uni e gli altri. La maturità (anni 70-’80) ha coinciso con importanti “commesse” pubbliche, cui devo una dimensione nuova del mio fare scultura.» diceva di sé Floriano Bodini in una intervista a Sergio Zavoli a lui e Alberto Sughi.
Ripercorrere i luoghi in Italia del suo lavoro è quindi come seguire il “corso naturale” della vita di Floriano Bodini, grande scultore del Novecento che scelse Gemonio, luogo del cuore e della sua famiglia, per il suo Museo. Un importante volume dal titolo Floriano Bodini. Viaggio in Italia a cura di Sara Bodini, Anita Membrini e Lara Treppiede restituisce al pubblico la presenza dei lavori sparsi sul territorio nazionale e non solo per raccontare e scoprire anche un Bodini inedito e a volte sorprendente. Il libro sarà presentato per la prima volta domenica 6 settembre alle ore 17 presso il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio in un evento Fuori Materia. Il libro pone l’accento sui luoghi più significativi come Varese e la sua provincia, Milano passando per Roma, Carrara e Brindisi.
Cinque sezioni, corredate da mappe presentano i ritratti monumentali e monumenti pubblici, l’arte liturgica, vetrate e affreschi e le collezioni museali che custodiscono le sue opere. Gli autori del libro moderati dalla giornalista Erika La Rosa accompagneranno nel viaggio tra piazze, nei luoghi di culto, nei musei e cimiteri di una artista dal respiro nazionale ma sempre legato ai luoghi della sua infanzia.
Floriano Bodini. Viaggio in Italia
Domenica 6 settembre ore 17
Museo Civico Floriano Bodini
Via Marsala, 11 Gemonio
www.museobodini.it
Ingresso libero
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