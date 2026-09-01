Floriano Bodini, una vita scolpita nei luoghi d’Italia, al museo la presentazione del libro

«Credo che l’idea del mio lavoro abbia seguito il corso naturale della mia vita. Gli inizi (anni ’50-’60), con l’amicizia e la stima attestatami da grandi mecenati e grandi musei, che certo oggi vengono meno, gli uni e gli altri. La maturità (anni 70-’80) ha coinciso con importanti “commesse” pubbliche, cui devo una dimensione nuova del mio fare scultura.» diceva di sé Floriano Bodini in una intervista a Sergio Zavoli a lui e Alberto Sughi.

Ripercorrere i luoghi in Italia del suo lavoro è quindi come seguire il “corso naturale” della vita di Floriano Bodini, grande scultore del Novecento che scelse Gemonio, luogo del cuore e della sua famiglia, per il suo Museo. Un importante volume dal titolo Floriano Bodini. Viaggio in Italia a cura di Sara Bodini, Anita Membrini e Lara Treppiede restituisce al pubblico la presenza dei lavori sparsi sul territorio nazionale e non solo per raccontare e scoprire anche un Bodini inedito e a volte sorprendente. Il libro sarà presentato per la prima volta domenica 6 settembre alle ore 17 presso il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio in un evento Fuori Materia. Il libro pone l’accento sui luoghi più significativi come Varese e la sua provincia, Milano passando per Roma, Carrara e Brindisi.

Cinque sezioni, corredate da mappe presentano i ritratti monumentali e monumenti pubblici, l’arte liturgica, vetrate e affreschi e le collezioni museali che custodiscono le sue opere. Gli autori del libro moderati dalla giornalista Erika La Rosa accompagneranno nel viaggio tra piazze, nei luoghi di culto, nei musei e cimiteri di una artista dal respiro nazionale ma sempre legato ai luoghi della sua infanzia.

Floriano Bodini. Viaggio in Italia

Domenica 6 settembre ore 17

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11 Gemonio

www.museobodini.it

Ingresso libero