Forte di Orino Trail, si corre su tre percorsi nel cuore del Campo dei Fiori

Ultime ore per iscriversi alla quinta edizione del Forte di Orino Trail, la manifestazione dedicata alla corsa in montagna che domenica 6 settembre porterà atleti e appassionati sui sentieri del Parco Regionale Campo dei Fiori. Il quartier generale sarà a Caldana di Cocquio Trevisago, in Piazza Società Operaia, dove saranno allestiti partenza e arrivo delle tre prove in programma.

A organizzare l’evento è 100% Anima Trail, in collaborazione con SOMS Caldana. Una giornata dedicata sia ai praticanti di lunga data di trail running, sia anche per chi preferisce vivere il territorio con maggiore tranquillità, grazie alla presenza di tre percorsi differenti per distanza e difficoltà.

Il più impegnativo è il Forte Trail 24K, ovvero 24 chilometri di percorso con 1.200 metri di dislivello positivo. Un tracciato che mette alla prova gambe e resistenza attraverso salite, discese e tratti nei boschi, con il passaggio sulla vetta del Forte di Orino (foto in alto), uno dei punti panoramici più suggestivi del Campo dei Fiori. Da qui infatti lo sguardo si apre sulle Prealpi Varesine e sui laghi Maggiore e di Varese.

Più accessibile, ma comunque impegnativo, è il Pian delle Noci Trail 12K, dodici chilometri e 550 metri di dislivello positivo. La prova è proposta sia in versione competitiva sia non competitiva e permette di attraversare alcuni dei sentieri più caratteristici del massiccio del Campo dei Fiori, offrendo un assaggio dell’esperienza del trail senza affrontare la distanza della gara principale.

A completare il programma sarà il Walking Trail 6K, una camminata non competitiva di sei chilometri con 170 metri di dislivello positivo. È la proposta dedicata a chi vuole soprattutto trascorrere una mattinata all’aria aperta, immergendosi nei boschi e nei panorami del territorio senza l’obiettivo del cronometro.

PROGRAMMA E RISTORI

Il programma della giornata prevede il via del Forte Trail 24K alle 9.30, seguito alle 10 dal Pian delle Noci Trail 12K e alle 10.30 dal Walking Trail 6K. Tutti i percorsi saranno segnalati con fettucce, frecce direzionali e cartelli per accompagnare i partecipanti lungo il tracciato. Particolare attenzione è dedicata anche all’organizzazione dei ristori e alla sicurezza. L’iscrizione comprende infatti l’assistenza medica, i ristori lungo il percorso e all’arrivo e il Pasta Party finale. Le postazioni saranno collocate a Pian delle Noci, Forte di Orino e Pian Caddè, oltre a quella prevista al traguardo.

Le gare competitive si svolgeranno in semi-autosufficienza: ogni concorrente dovrà quindi rispettare il materiale obbligatorio indicato dal regolamento e portare con sé, tra le altre cose, un contenitore personale per i liquidi. Ai ristori, infatti, non saranno disponibili bicchieri.

Per le prove competitive le iscrizioni resteranno aperte fino alla mezzanotte di giovedì 3 settembre. Chi invece vuole partecipare al Walking Trail potrà iscriversi direttamente sul posto, sabato pomeriggio oppure domenica mattina.