Forza Italia riorganizza la squadra provinciale a Varese: Taldone entra nella segreteria lombarda con la delega alla Sanità

Forza Italia ridisegna i propri assetti in provincia di Varese in vista di un triennio elettorale impegnativo, tra elezioni provinciali, amministrative e politiche. Il partito ha annunciato una serie di nomine che coinvolgono sia la struttura provinciale sia il livello regionale.

La novità di maggior peso riguarda Giuseppe Taldone, che entra nella segreteria lombarda del partito con la delega alla Sanità, una delle materie centrali tra le competenze della Regione e uno dei terreni su cui si giocherà buona parte del confronto politico dei prossimi mesi.

Cambio della guardia anche nel movimento giovanile: Giuseppe Fortugno, eletto di recente in consiglio comunale a Lonate Ceppino, è stato nominato dagli organismi nazionale e regionale segretario provinciale di Forza Italia Giovani. Prende il posto di Giada Martucci, che resta nella squadra provinciale con la responsabilità del settore elettorale. A Silvia Marano, che ha alle spalle esperienze amministrative, va invece la delega alle adesioni.

Completa il quadro la nomina di Elena Mazzetti, già consigliere comunale, come delegato comunale per Solbiate Arno, Oggiona Santo Stefano, Jerago con Orago, Cavaria e Albizzate: un’area della media valle Arno dove il partito punta a consolidare la propria presenza in vista delle prossime amministrative.

Simone Longhini e Elena Mazzetti

“C’è sempre più bisogno di una proposta politica improntata ai valori liberali, popolari e riformisti e di declinare questi ultimi sul territorio grazie all’impegno quotidiano dei nostri militanti, dirigenti e amministratori locali, a cui va il mio ringraziamento per il costante lavoro nei rispettivi ambiti di competenza”, commenta il segretario provinciale Simone Longhini.