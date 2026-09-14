Francesco Costa ad Azzate: al Premio Chiara per capire gli Stati Uniti e le crisi del nostro tempo
Il direttore de "Il Post" presenterà a novembre il suo nuovo libro "Come se ne esce" al Cinema Castellani, in un dialogo con il direttore di VareseNews Marco Giovannelli
Un viaggio al centro delle contraddizioni della società americana per cercare di decifrare l’instabilità politica e sociale che attraversa il nostro presente. Francesco Costa, giornalista, saggista e direttore de Il Post, torna ospite del Premio Chiara per presentare il suo ultimo libroa, dal titolo “Come se ne esce”, pubblicata da Mondadori. L’appuntamento è in programma per martedì 10 novembre 2026, alle ore 21:00, al Cinema Castellani di via Acquadro 32 ad Azzate.
Al centro della serata ci sarà una riflessione profonda sugli Stati Uniti, epicentro di una precarietà globale che trae origine innanzitutto dalle spaccature e dal caos interni al paese. Attraverso l’analisi delle dinamiche statunitensi, l’autore propone una prospettiva che va oltre le soluzioni diplomatiche superficiali o la semplice attesa delle scadenze elettorali, evidenziando come le radici delle tensioni attuali siano più radicate e complesse. Guardando direttamente sul campo lungo il territorio americano, l’opera esplora tuttavia anche idee, progetti e approcci alternativi che cercano di tracciare una strada percorribile per affrontare le grandi emergenze dell’epoca contemporanea.
Durante l’incontro, Costa affronterà i temi del volume in un dialogo condotto da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews. L’evento è ad ingresso libero fino a esaurimento posti.
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