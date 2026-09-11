Fratelli d’Italia in festa a Busto Arsizio: al Museo del Tessile arriva Giovanni Donzelli
Alla manifestazione attesi anche Carlo Fidanza e diversi esponenti regionali. Tra i temi al centro del confronto la nuova legge elettorale e il futuro dei conservatori. Apertura alle 18
Questa sera, venerdì 11 settembre, alla festa dei Fratelli d’Italia al Museo del Tessile di Busto Arsizio arriverà anche l’Onorevole Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione del partito.
L’occasione sarà importante per avere ulteriori ragguagli anche sulla nuova legge elettorale in corso di approvazione al Senato che reintroduce le preferenze per l’elezione dei parlamentari.
“Giovanni Donzelli è sicuramente tra i protagonisti principali della politica italiana – dichiara il Coordinatore Provinciale Andrea Pellicini – e averlo a Busto Arsizio, tra l’altro insieme a Carlo Fidanza, Capo Delegazione di FdI in Europa, è un privilegio per il nostro territorio e per tutti gli appassionati della politica”.
Questa sera è altresì previsto un confronto tra consiglieri regionali e un dibattito di grande interesse sul futuro dei conservatori con Mario Mantovani, Mariateresa Vivaldini e Lorenzo Malagola.
L’avvio della manifestazione è previsto per le 18.00 con i saluti del Sindaco di Busto Emanuele Antonelli.
https://www.varesenews.it/2026/09/a-busto-arsizio-la-festa-provinciale-di-fratelli-ditalia-due-giorni-con-i-vertici-nazionali-del-partito/2673856/
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