Furto a Malpensa, arrestato un 32enne, il giudice lo tiene in carcere

È stato convalidato l’arresto del 32enne algerino accusato di un furto aggravato commesso ai danni di un imprenditore straniero all’aeroporto di Malpensa (immagine di repertorio).

L’uomo è comparso questa mattina, alle 13, davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per la direttissima. L’arresto, eseguito dai carabinieri della Stazione di Malpensa, è stato convalidato dal Gip, che ha disposto nei confronti del 32enne la custodia cautelare in carcere.

L’accusa contestata è quella di furto aggravato. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno dello scalo aeroportuale, ai danni di un imprenditore straniero.

L’udienza è stata quindi rinviata al 1° ottobre, quando il procedimento proseguirà davanti all’autorità giudiziaria di Busto Arsizio.