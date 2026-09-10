Furto a Malpensa, arrestato un 32enne, il giudice lo tiene in carcere
Direttissima a Busto Arsizio per un uomo accusato di furto aggravato ai danni di un imprenditore straniero allo scalo aeroportuale. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere
È stato convalidato l’arresto del 32enne algerino accusato di un furto aggravato commesso ai danni di un imprenditore straniero all’aeroporto di Malpensa (immagine di repertorio).
L’uomo è comparso questa mattina, alle 13, davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per la direttissima. L’arresto, eseguito dai carabinieri della Stazione di Malpensa, è stato convalidato dal Gip, che ha disposto nei confronti del 32enne la custodia cautelare in carcere.
L’accusa contestata è quella di furto aggravato. L’episodio sarebbe avvenuto all’interno dello scalo aeroportuale, ai danni di un imprenditore straniero.
L’udienza è stata quindi rinviata al 1° ottobre, quando il procedimento proseguirà davanti all’autorità giudiziaria di Busto Arsizio.
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