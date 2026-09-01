Furto alla funivia di Monteviasco, sfondano una finestra e rubano il fondo cassa

Furto nella notte tra domenica e lunedì 31 agosto alla stazione della funivia di Monteviasco. Ignoti hanno sfondato una finestra della struttura e sono riusciti a entrare nei locali dell’impianto, dove hanno rubato il denaro presente nel fondo cassa. La somma sottratta ammonterebbe ad alcune centinaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dumenza, che hanno effettuato gli accertamenti e avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto.

Oltre al denaro rubato, resta il danno provocato alla struttura durante l’effrazione. La funivia, di proprietà comunale e gestita da ATM, ha riportato danni alla finestra utilizzata per entrare nei locali. Sarà quindi il Comune a occuparsi della riparazione.

L’episodio arriva in un periodo già delicato per il collegamento con Monteviasco, frazione montana raggiungibile, in alternativa alla funivia, attraverso il sentiero a gradoni che parte da Ponte di Piero e supera un dislivello di circa 400 metri.

L’impianto è tornato operativo nell’agosto 2025 dopo una lunga interruzione iniziata nel novembre 2018. Nei giorni scorsi anche il sentiero di accesso era stato temporaneamente chiuso a causa dei danni provocati dal maltempo.