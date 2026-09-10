Futuro dell’Ippodromo e delle Scuderie: Palazzo Estense convoca il tavolo di lavoro per il 5 ottobre
Attuato l'ordine del giorno approvato durante l'adozione del Pgt: Comune, associazioni ippiche, ATS e quartiere a confronto per definire lo sviluppo del comparto
Prende avvio il confronto operativo dedicato a uno dei comparti storici della città. Come stabilito dall’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale in occasione dell’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt), l’amministrazione ha convocato per lunedì 5 ottobre alle ore 14:30 il tavolo di lavoro incentrato sul futuro delle Scuderie e dell’Ippodromo di Varese.
Un cavallo in Consiglio comunale: si apre cosi la discussione sul PGT di Varese
L’incontro si terrà nella Sala Giunta di Palazzo Estense e vedrà la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nella gestione e nella tutela della struttura:
Istituzioni e tecnici: saranno presenti l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati, l’assessore allo Sport Stefano Malerba, il presidente della Commissione Sport Luca Battistella e i tecnici del Comune di Varese.
Portatori di interesse: sono stati invitati i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Galoppo, la società Varesina Incremento Corse Cavalli, gli attuali affittuari e conduttori delle Scuderie, il Consiglio di Quartiere ed i rappresentanti di ATS Insubria.
Contestualmente si ricorda che tutti gli atti e la documentazione del Pgt adottato sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Varese. Fino al 7 novembre 2026 i cittadini, le associazioni e i soggetti interessati potranno presentare le proprie osservazioni formali al piano adottato.
IL NUOVO PGT DI VARESE – https://www.hlservizicloud.it/pgt/content/012133
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