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Gavirate saluta don Luca Tocchetti dopo otto anni nella Comunità pastorale

Al suo posto è arrivato don Paolo Invernizzi, nuovo vicario parrocchiale incaricato della Pastorale giovanile. Il suo ingresso ufficiale nella comunità è in programma sabato 12 settembre, durante la Messa delle 18.30

chiesa di san giovanni gavirate

La Comunità pastorale “Santissima Trinità” di Gavirate saluta don Luca Tocchetti e lo ringrazia per il servizio svolto negli ultimi otto anni. Don Luca ha recentemente assunto il nuovo incarico di parroco e responsabile della Comunità pastorale “Beata Vergine di Lourdes”, che riunisce le parrocchie lecchesi di Acquate, Olate e Bonacina.

Al suo posto è arrivato don Paolo Invernizzi, nuovo vicario parrocchiale incaricato della Pastorale giovanile. Il suo ingresso ufficiale nella comunità è in programma sabato 12 settembre, durante la Messa delle 18.30 nella chiesa parrocchiale di Gavirate. La giornata di saluto a don Luca si svolgerà invece domenica 20 settembre. Il ritrovo è previsto alle 9.45 all’oratorio San Luigi di Gavirate. Da qui i partecipanti raggiungeranno la chiesa parrocchiale percorrendo le vie della città. Alle 10.30 don Luca presiederà la Messa, alla quale seguiranno il pranzo comunitario in oratorio e un pomeriggio di festa.

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Pubblicato il 12 Settembre 2026
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