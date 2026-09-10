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Gioco d’azzardo: raccolte 2.500 firme per chiederne l’abolizione in Italia

Sono 2.500 le firme raccolte in meno di un mese dalla petizione lanciata su Change.org dalle famiglie e dalle associazioni AGITA, AND e Gruppo Logos, che chiedono l’abolizione del gioco d’azzardo in Italia

gioco azzardo

La raccolta firme, avviata lo scorso 10 agosto, nasce dalla testimonianza delle famiglie che hanno vissuto direttamente le conseguenze dell’azzardo e che chiedono di affrontare il problema «alla radice», richiamando l’attenzione su indebitamento, rottura delle relazioni familiari e situazioni di forte sofferenza personale e sociale.

La raccolta è su Change.org (https://www.change.org/p/noi-famiglie-vittime-dell-azzardo-chiediamo-di-abolirlo-in-italia). La petizione promossa dalle famiglie e dalle tre associazioni AGITA, AND e Gruppo Logos.

Le associazioni sottolineano come il risultato sia stato raggiunto soprattutto grazie all’impegno di famiglie e volontari, denunciando al tempo stesso una scarsa attenzione da parte dell’informazione nazionale. «Non chiediamo alla stampa, alle televisioni, alle radio o alle forze politiche e sindacali di condividere necessariamente la nostra proposta. Chiediamo che se ne parli», spiegano i promotori.

Nel comunicato viene inoltre richiamata la dimensione economica del fenomeno: secondo i promotori, nel 2026 la raccolta complessiva del gioco d’azzardo in Italia è destinata a superare i 180 miliardi di euro.

La posizione delle tre associazioni è netta: aprire un confronto pubblico sull’ipotesi di abolizione dell’azzardo. «Le 2.500 firme raccolte in meno di un mese dimostrano che questa domanda esiste nella società», affermano, annunciando che la raccolta proseguirà.

 

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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