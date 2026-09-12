Giorgetti a Daverio: “Certi sviluppi dell’intelligenza artificiale fanno rabbrividire, e in quella corsa i governi europei non ci sono”

C’erano i sindaci in fascia tricolore, i consiglieri regionali, i parlamentari del territorio, gli imprenditori e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sabato mattina, nel capannone interamente ristrutturato di via Roma, SMARTT VAlley ha inaugurato la sua Area Education: oltre cinquemila metri quadrati con nove aule, laboratori di ergonomia e informatica, un auditorium da 250 posti e gli spazi per lo Startup Garage costruito con la SUPSI.

È qui che a fine settembre partirà il primo IFTS in Meccatronica Gestionale, coprogettato con ITS Lombardia Meccatronica Academy: quindici ragazzi in apprendistato in quindici aziende del territorio. La riqualificazione dell’ex stabilimento è sostenuta dal bando Progetti Emblematici Maggiori con tre milioni di euro, due di Fondazione Cariplo e uno di Regione Lombardia, su un budget complessivo che il presidente di Fondazione Ergo Gabriele Caragnano ha quantificato in quattro milioni e mezzo, con un milione e mezzo ancora da raccogliere sul territorio.

A chiudere la mattinata, dopo tre tavole rotonde moderate dal giornalista del Sole 24 Ore Paolo Bricco, è arrivato l’intervento del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

«La politica passa il tempo su bagatelle»

Il ministro ha esordito con un’autocritica rivolta al proprio mestiere. Il problema della politica, ha detto, è che l’ottanta o novanta per cento del tempo viene dedicato a piccole bagatelle, ai social, ai comunicati, ai media, mentre la società e il mondo cambiano a una velocità impressionante. Lui stesso, ha spiegato, si divide tra la gestione quotidiana dei conti e i consessi internazionali del G7 e del G20, dove si respira un mondo che corre a un ritmo drammaticamente diverso e a cui talvolta si può partecipare solo come ascoltatori.

Da qui la ragione della sua presenza a Daverio: un’iniziativa che nasce dal basso, ha detto, è meritoria proprio perché intercetta in anticipo quello che sta per accadere. «Lo Stato fa la sua parte, la Regione fa la sua parte, la Provincia fa la sua parte, ma conosciamo perfettamente i nostri limiti», il senso del ragionamento. Se manca una risposta dalla società civile e dal tessuto delle imprese, quella parte non basta. «Noi politici non siamo in spinta, diciamocelo: siamo in difficoltà».

L’intelligenza artificiale e la corsa a cui l’Europa non partecipa

Il passaggio più duro ha riguardato la tecnologia. Pensando a quello che l’intelligenza artificiale significherà sul piano politico e democratico, prima ancora che su quello economico e industriale, il ministro ha usato un’espressione netta: c’è da rabbrividire. E ha indicato chi sono i protagonisti di quella corsa: i grandi colossi privati americani e lo Stato cinese. Non il governo italiano, ha detto, e nemmeno quello europeo, ripiegato sulla propria burocrazia e sulla propria regolazione.

Il rischio, nella lettura di Giorgetti, è che la vecchia Europa costruita sulla manifattura si trovi schiacciata tra due grandi trasformazioni che arrivano insieme: quella green, ambientale ed energetica, e quella dell’intelligenza artificiale. Un dilemma che ha definito potenzialmente mortale, con conseguenze prima economiche e poi politiche. Per capire certi risultati elettorali in Germania, ha aggiunto, basta guardare che cosa sta succedendo alla grande industria tedesca. L’Italia, paradossalmente, se la starebbe cavando un po’ meglio grazie a quel sistema di piccole e medie imprese tanto criticato, che negli ultimi anni si è strutturato.

È su questo sfondo che si tiene il ragionamento sulla formazione. La risorsa fondamentale di qualsiasi azienda, ha ricordato il ministro, è quella umana, e va formata, educata al lavoro e anche all’intrapresa: perché la forza dell’Italia, della Lombardia e della provincia di Varese è stato lo spirito imprenditoriale tradotto in impresa concreta, ed è una cosa che oggi comincia a mancare.

Da Daverio a Taranto

Chiamato a fare i conti con i vincoli di bilancio, il ministro che si è autodefinito «il ministro del debito» ha messo sul tavolo il trade off che conosce meglio: sussidi che promuovono crescita o sussidi che garantiscono una tenuta sociale e politica. L’obiettivo, ha detto, sono meno tavoli di crisi e meno aziende zombie tenute artificialmente in piedi.

L’esempio è arrivato all’indomani della decisione della Corte d’Appello civile di Milano, che venerdì ha confermato lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva entro il 28 ottobre. Giorgetti ha citato le oltre diecimila persone coinvolte e ha posto la domanda che lo riguarda da vicino: che cosa succede a Taranto quando non si produce più acciaio, e come si ricostruisce un ecosistema che non sia semplicemente sussidiato. La risposta l’ha trovata nel posto in cui si trovava: «La sfida è creare una Smartt Valley a Taranto», per dare una prospettiva a chi vuole investire. Meglio spendere i soldi per promuovere occupazione vera, ha concluso, che per pagare la cassa integrazione.