Giornata del Naso Rosso a Busto Arsizio: la festa della clownterapia in piazza Santa Maria

Torna uno degli appuntamenti più colorati e attesi dell’anno. Sabato 19 settembre Piazza Santa Maria a Busto Arsizio ospiterà la Giornata del Naso Rosso (Gnr), l’evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicato alla clownterapia. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a sabato 3 ottobre.

Dalle ore 14:30 alle 18:00 la piazza si riempirà di musica, baby dance, truccabimbi, laboratori e giochi dedicati ai più piccoli. Tra le attrazioni principali ci saranno lo spettacolo delle bolle di sapone e la tradizionale lotteria, organizzata grazie ai premi offerti dalle attività commerciali del territorio.

La Giornata del Naso Rosso rappresenta l’unica iniziativa ufficiale di raccolta fondi promossa su scala nazionale per sostenere i progetti e le attività della federazione VIP Italia ODV. I contributi raccolti serviranno a finanziare la formazione dei volontari, gli allenamenti mensili e l’acquisto di attrezzature destinate alle strutture pediatriche e assistenziali.

L’evento a Busto Arsizio è promosso dall’associazione I Colori del Sorriso – Vip Varese Odv. Nata nel 2004 e federata a Vip Italia Odv, l’organizzazione conta oggi circa cento soci che svolgono regolarmente servizio di volontariato in diverse realtà della provincia.

I clown di corsia operano nei reparti pediatrici degli ospedali Filippo Del Ponte di Varese, di Tradate e di Busto Arsizio, oltre che in diverse strutture assistenziali come la Fondazione Mons. G. Comi a Luino, la Fondazione Piatti a Sesto Calende, la Fondazione Raimondi a Gorla Minore e le RSA Il Palio e Luigi Accorsi a Legnano.

L’obiettivo dell’associazione è portare momenti di distrazione e sollievo nei contesti di cura. Attraverso abiti variopinti, gags e giochi, i volontari cercano di alleggerire la permanenza dei pazienti e di offrire supporto emotivo alle famiglie e al personale sanitario.

«L’allegria – spiegano i volontari – aiuta a guarire, e ridere è un modo per reagire a situazioni di disagio o per esprimere le proprie emozioni». Gli organizzatori ricordano che i volontari ufficiali VIP sono facilmente identificabili dal camice con colletto rosso, maniche a righe bianche/gialle e bianche/verdi, la scritta “ViviamoInPositivo” sulla schiena e il tesserino di riconoscimento. Soltanto i volontari con queste caratteristiche sono autorizzati a raccogliere fondi in piazza per conto dell’associazione.