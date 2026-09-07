Giornata Giovani, nel 2027 si punta a 14mila presenze con i campioni Fontana e Cassioli

Raddoppia le giornate e punta a raggiungere quota 14.000 presenze la seconda edizione della “Giornata Giovani Lombardia”, in programma il 13 e 14 maggio 2027. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Lombardia dal sottosegretario regionale allo Sport e Giovani Federica Picchi, ideatrice dell’evento, insieme alla campionessa olimpica Arianna Fontana, al campione paralimpico Daniele Cassioli e alla sottosegretaria di Stato all’Istruzione Paola Frassinetti.

Il progetto punta a superare i risultati del primo appuntamento pilota del maggio scorso, che aveva raccolto 4.000 ragazzi allo stadio di San Siro con il coinvolgimento di 63 Federazioni Olimpiche e Paralimpiche, corpi dello Stato, centri universitari e realtà del terzo settore. Accanto ai momenti di attività motoria e alle competizioni che vedranno il coinvolgimento anche delle scuole elementari, la manifestazione proporrà spazi di confronto con testimonianze del mondo sociale, civile e sportivo.

Tra le conferme della nuova edizione figurano gli interventi di Fontana e Cassioli focalizzati sull’efficacia educativa dello sport e sull’inclusione, ai quali si aggiungerà l’animazione del trio comico Gli Autogol sul palco dell’evento.