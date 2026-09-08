Giornata per la prevenzione del suicidio, Telefono Amico CEVITA: “Rompere il silenzio e non lasciare sole le persone”
In occasione del 10 settembre l'associazione varesina sottolinea il valore dell'ascolto senza giudizio per chi vive il dolore psicologico: il servizio telefonico risponde al numero 02 99 777 attivo h24
Ci sono sofferenze che si consumano nel silenzio e un dolore psicologico che spesso diventa invisibile agli occhi degli altri, rendendo difficile ipotizzare un futuro. In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, in calendario il 10 settembre, Telefono Amico CEVITA richiama l’attenzione della comunità sulla necessità di rompere l’isolamento e sull’importanza dell’ascolto empatico.
L’associazione sottolinea come i pensieri legati al gesto estremo non nascano quasi mai da un singolo evento, ma dall’accumularsi di fragilità, solitudine, difficoltà economiche, lutti o traumi. In questi contesti, superare l’idea di dover “ce la fare da soli” e trovare il coraggio di chiedere aiuto rappresenta un passaggio decisivo per valutare nuove alternative.
Il ruolo dei volontari si concentra proprio sull’offrire una presenza costante e tutelata.
Tra i riferimenti e i consigli operativi forniti dal centro d’ascolto:
Servizi attivi: la linea telefonica risponde al numero 02 99 777 tutti i giorni, 24 ore su 24. Sono inoltre operativi i canali di contatto in chat e via e-mail tramite il portale telefonoamicocevita.it.
Come comportarsi con chi soffre: occorre evitare di minimizzare con frasi di circostanza come “devi reagire”, lasciando invece spazio all’ascolto con domande dirette e non giudicanti.
Gestione del rischio immediato: di fronte a situazioni di pericolo non bisogna restare soli, ma è necessario contattare tempestivamente i servizi di emergenza e affiancare la persona coinvolta.
«La prevenzione comincia dalle parole e dalla comunità – spiegano dall’associazione –. Una domanda sincera o una telefonata possono offrire a chi si trova in una situazione di sofferenza la possibilità concreta di non sentirsi più solo».
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