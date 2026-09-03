Giovani, scuola e cittadinanza attiva: Varese scopre i progetti di “Get Up” con due eventi in città

Coinvolgere gli adolescenti in percorsi concreti di utilità sociale, sostenendone l’autonomia, la capacità di auto-organizzazione e il senso di responsabilità verso il territorio. È questo il cuore della linea di azione “Get Up”, inserita nel progetto ministeriale di DesTEENazione, hub educativo promosso dal Comune di Varese (in partenariato con enti del terzo settore e del territorio e cofinanziato con fondi europei e ministeriali) rivolto ai ragazzi della fascia d’età indicativamente tra gli 11 e i 21 anni.

Il progetto opera con una sede fisica in via Maspero 20 a Varese e sul territorio attraverso diverse linee d’azione — tra cui percorsi scolastici come Get Up —, mettendo a disposizione educatori e facilitatori. I suoi obiettivi principali sono:

Inclusione e prevenzione: contrastare l’abbandono scolastico, l’isolamento sociale e il disagio giovanile offrendo spazi di ascolto e aggregazione sicuri.

Cittadinanza attiva e protagonismo: coinvolgere direttamente gli studenti nella ideazione e gestione di progetti di utilità sociale per la città attraverso metodologie come il Service Learning (apprendimento-servizio).

Laboratori e attività gratuite: promuovere percorsi culturali, linguistici, musicali e sportivi gratuiti durante tutto l’anno per favorire la socializzazione e l’orientamento ai valori di comunità.

Durante l’anno scolastico 2025/2026 ha visto protagonisti i ragazzi di cinque scuole varesine: la secondaria di primo grado “Don Rimoldi”, le classi 3ª BL e 3ª CL del Liceo socio-economico “Cairoli”, il CFPIL e l’ISIS “Newton”.

Sotto la guida degli educatori di DesTEENazione in veste di facilitatori, e grazie a un budget di 5.000 euro assegnato a ciascuna scuola, gruppi da 20 a 50 studenti hanno trasformato le proprie idee in interventi di comunità. La cornice di riferimento è stata la metodologia del Service Learning (Apprendimento-Servizio), affiancata da peer education, cooperative learning e learning by doing: un approccio strutturato che unisce il raggiungimento di obiettivi formativi alla realizzazione di un servizio concreto per il contesto locale. L’obiettivo primario del percorso resta la promozione dei diritti dei giovani, la prevenzione della dispersione scolastica e lo sviluppo di competenze trasversali (dalle capacità organizzative al problem solving) spendibili nel percorso di studi e nel mondo del lavoro.

Il lavoro svolto nelle aule si traduce ora in due appuntamenti pubblici aperti alla città:

Sabato 5 settembre (dalle 16:00 alle 19:00): all’oratorio di San Fermo i ragazzi della scuola “Don Rimoldi” (tra cui i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi), in collaborazione con il Festival Rock the Jungle e i Gorillas Varese, mettono in scena “Dare voce!”. In programma tornei di calcio e pallavolo, un’area gaming e laboratori di rap con Kaso e la Street Art Academy e di percussioni con Dino Scandale. Diverse attività proseguiranno poi a settembre nella sede di DesTEENazione con i laboratori gratuiti ConVeLinguaCittà e Music Lab.

Sabato 12 settembre (dalle 14:00 alle 18:00): presso gli spazi interni ed esterni di DesTEENazione in via Maspero 20, gli studenti dell’ISIS “Newton” propongono “L’Equilibrio in Festa!”. L’evento, rivolto ai giovani tra gli 11 e i 21 anni, offrirà dimostrazioni sportive (dalla boxe allo skate, dal parkour alla ginnastica artistica), mostre fotografiche, uno stand scolastico dedicato al principio dell’omeostasi, musica e rinfresco, con il coinvolgimento di realtà come Kodokan Varese, ASD Nuova Ginfit, Palestra popolare Volpe Rossa, A.S.D. Rolling Maple e Simone Fox.

Il percorso cittadino ha compreso anche le iniziative “Limbo” e “Spazi di benessere” sviluppate dalle classi del Liceo “Cairoli” e il progetto “Ricaricamente” ideato al CFPIL, focalizzati sui temi del benessere scolastico e dell’aggregazione. Con l’inizio del nuovo anno scolastico l’esperienza di “Get Up” si rinnoverà, mettendo a disposizione altri 5.000 euro per ciascuna delle 5 nuove realtà tra scuole e oratori del territorio che prenderanno parte al progetto.