Giro di spaccio di cocaina nel gallaratese, quattro arresti nell’operazione dei carabinieri
Eseguita nella mattinata del 1° settembre un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini e una donna. Nelle perquisizioni sequestrati dosi di cocaina, un bilancino, 700 euro in contanti e due munizioni. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Busto Arsizio
Quattro persone sono finite in carcere nel gallaratese nella mattinata di martedì 1 settembre nell’ambito di un’inchiesta su un giro di spaccio di cocaina in provincia di Varese. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Sesto Calende, con la collaborazione del Nucleo operativo e radiomobile di Gallarate e delle stazioni di Rescaldina e Besozzo.
Si tratta di tre uomini e una donna, tutti già noti alle forze dell’ordine. Secondo l’accusa avrebbero gestito nel corso del 2026 un’attività di spaccio di cocaina sul territorio provinciale, approvvigionandosi della sostanza anche attraverso canali esteri per poi distribuirla capillarmente in zona.
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, si è basata sull’analisi dei dispositivi informatici e del traffico telefonico dei soggetti coinvolti, a cui si sono aggiunte le intercettazioni. Da questi elementi, spiegano i carabinieri, è stato possibile ricostruire l’operatività del gruppo.
Nel corso dell’operazione sono state effettuate anche alcune perquisizioni, che hanno portato al sequestro di 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per la cessione, di un bilancino di precisione, di sostanze da taglio e di materiale per il confezionamento. Sequestrati inoltre 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e due munizioni per arma da fuoco.
I quattro arrestati sono stati portati nelle case circondariali di Busto Arsizio e di Como. Nei prossimi giorni compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio per l’interrogatorio di garanzia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.