Giro di vite contro l’alcol venduto fuori orario: il Comune ordina la chiusura serale per tre locali
Il sindaco Galimberti firma un'ordinanza contingibile e urgente che impone lo stop alle attività dalle 18:30 alle 6:00 per tre esercizi tra via Como, via Casula e piazza Repubblica, già sanzionati in passato
Stretta del Comune di Varese per tutelare la tranquillità dei residenti e contrastare i fenomeni di degrado legati all’abuso di alcol nella zona del centro e delle stazioni.
Il sindaco Davide Galimberti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che impone la chiusura dalle ore 18:30 alle ore 6:00 del giorno successivo, per un periodo di 30 giorni, a tre specifici esercizi commerciali.
I locali interessati dal provvedimento sono l’attività artigianale “Imperator” di via Como 26, l’esercizio pubblico “King’s Cross” di via Casula 11 e il minimarket “Bangladesh Bazar” di piazza della Repubblica 5. La decisione è maturata a seguito delle ripetute sanzioni ed episode critici registrati nel tempo dalle forze dell’ordine. Come evidenziato nell’atto, le attività in questione erano già state oggetto di verbali della Polizia Locale per vendita d’asporto di alcolici in orari vietati o di provvedimenti di sospensione della licenza disposti dal Questore a causa di disordini avvenuti al loro interno.
Nonostante le limitazioni già in vigore sul territorio comunale e l’individuazione dell’area tra le zone urbane a vigilanza rafforzata da parte della Prefettura, nelle pertinenze dei tre locali si sono verificate continue situazioni di disturbo alla quiete pubblica e segnalazioni da parte dei cittadini.
Da qui la necessità del provvedimento sindacale, notificato ai titolari e trasmesso a Prefettura e forze dell’ordine per i relativi controlli: per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro e il rischio di sospensione dell’attività in caso di reiterazione.
Il testo dell’ordinanza
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