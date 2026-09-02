Gli esperimenti d’arte degli allievi di Varese in mostra a Comabbio

Le opere realizzate dai partecipanti del corso guidato dall’arteterapeuta Anisoara Elena Sasu si potranno ammirare in Sala Lucio Fontana il 12 e 13 settembre

Il talento di chi ha deciso di esprimersi attraverso il colore e la sperimentazione trova una vetrina a Comabbio. Nella Sala Lucio Fontana, in Via Giuseppe Garibaldi 560, sabato 12 e domenica 13 settembre si potranno ammirare le opere realizzate dagli allievi del corso d’arte curato dall’arteterapeuta Anisoara Elena Sasu.

La mostra è organizzata dall’associazione Il Borgo di Lucio Fontana e raccoglierà i lavori realizzati da coloro che hanno parte al percorso promosso dal Comune di Varese.

L’inaugurazione della cerimonia si terrà sabato 12 settembre alle 17:00. La mostra si potrà visitare anche il giorno successivo dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00.