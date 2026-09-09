Gli Hurricane CISV Saronno conquistano le semifinali di Coppa Italia

Gli Hurricane CISV Saronno conquistano l’accesso alle Final Four di Coppa Italia LIBCI e volano a Bologna. Domenica 6 settembre, sul diamante del centro sportivo J.F. Kennedy di Milano, la formazione saronnese di baseball giocato da ciechi ed ipovedenti ha riscattato un campionato segnato da troppe sconfitte di misura, superando con grinta le due temibili compagini meneghine dei Lampi e dei Thunder’s Five.

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Il riscatto sul campo di Milano

Un risultato di grande rilievo per la squadra saronnese, che ha saputo capitalizzare al meglio il lavoro svolto durante la pausa estiva con sessioni di allenamento individuali e di gruppo. Le due sfide contro i club milanesi, entrambi usciti vincitori nelle sfide del campionato regolamentare, si sono rivelate ad alta tensione. «Le squadre meneghine – il commento di coach Trombini – sono state piegate dalla grinta, dal cuore e dalla tenacia dei saronnesi, che hanno portato a casa i frutti di un’estate attiva».

Le vittorie contro Lampi e Thunder’s Five

Il primo incontro della giornata contro i Lampi si è aperto con un botta e risposta immediato: al vantaggio iniziale del Saronno ha risposto prontamente la replica dei padroni di casa. Dopo una fase centrale caratterizzata da grande equilibrio, gli Hurricane sono riusciti a piazzare l’allungo decisivo negli ultimi inning, portandosi in avanti e gestendo il punteggio fino al definitivo 5 a 3.

Nel secondo match di qualificazione, i Thunder’s Five si sono presentati con un line-up di assoluto valore, schierando la velocissima Arjola Dedaj insieme agli agguerriti ex della sfida Agnello e Raddiri. Nonostante diverse ottime giocate, la formazione milanese guidata dai coach Chiesa e Boscardi non è riuscita a impensierire i saronnesi del CISV, apparsi ben organizzati sia in fase difensiva che in attacco. Saronno si è mostrata concreta con la mazza, trovando i punti decisivi grazie alle battute di tutto il collettivo e chiudendo l’incontro sul 5 a 0.

Le prestazioni individuali e il gruppo

Sul piano individuale si è distinta la prova corale degli Uragani, con Trombini nominato “Most Valuable Player” per il contributo offerto nel box di battuta e soprattutto in difesa, dove ha firmato doppi e tripli giochi. Al suo fianco hanno risposto con determinazione capitan Neto, in forte recupero fisico, il multiatleta Rosafio, la giovane promessa Cammarota, i gemelli Difrancescantonio e il tenace Galli.

Direzione Bologna per la Coppa Italia

Grazie a questa doppia vittoria, la squadra saronnese accede alla fase finale del torneo, prevista per domenica 20 settembre al campo G. Falchi di Bologna. La prima semifinale vedrà di fronte Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna White Sox, mentre nella seconda sfida gli Hurricane CISV Saronno dovranno vedersela con I Thurpos Cagliari, compagine fresca di conquista dello scudetto. A seguire si disputerà la finale che assegnerà la Coppa Italia BXCI 2026.