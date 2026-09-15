Gli istituti comprensivi di Comerio e di Gallarate sul podio al Premio Federchimica Giovani

Due scuole della provincia di Varese sono salite sul podio del Premio Nazionale Federchimica Giovani 2025-2026 “Chimica: la scienza che salva il mondo”, promosso da Federchimica, la Federazione Nazionale dell’Industria Chimica, insieme alle sue Associazioni di settore, per avvicinare le nuove generazioni alla cultura scientifica attraverso la didattica innovativa.

Comerio vince nella sezione Agrofarmaci

A conquistare un premio di gruppo nella sezione Agrofarmaci è la classe 2B della Scuola secondaria di primo grado Fermi, dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio, con il progetto “Gli agrofarmaci… davvero i nemici #1 della biodiversità?”.

I ragazzi hanno scelto il formato podcast per affrontare il tema con un punto di vista originale, volto a sfatare fake news e stimolare il pensiero critico. La giuria ha apprezzato la scelta di un linguaggio vicino alle nuove generazioni, capace di rendere i contenuti accessibili e coinvolgenti, tanto da risultare adatto anche a contesti di formazione tra pari.

Alla scuola di Comerio è stato assegnato anche un Premio al Docente, per il professor Alessio Martinoli, che ha guidato gli studenti nella realizzazione di un podcast in cinque puntate su temi diversi, unendo curiosità, spirito critico, conoscenze tecnico-scientifiche e uso consapevole degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale.

Menzione speciale per Gallarate

Riconoscimento anche per l’Istituto Comprensivo Dante, Scuola Luigi Majno di Gallarate: la classe 2°G ha ricevuto una menzione speciale nella sezione Chimica generale con il progetto “Dal dentifricio alle salse: cronaca di una esperienza tra il solido e il liquido”. La giuria ha valorizzato la qualità del percorso didattico, capace di coniugare approfondimento scientifico, apprendimento esperienziale e orientamento, attraverso un approccio basato sul learning by doing e sul lavoro cooperativo. Ha pesato positivamente anche il legame con il territorio: gli studenti sono stati guidati nelle attività sperimentali sulla reologia dai tecnici chimici dell’azienda Lamberti S.p.A.

Il concorso

Rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il Premio invita ogni anno studentesse e studenti, singolarmente o in gruppo, a raccontare la chimica con creatività e rigore scientifico, mettendone in luce il ruolo nello sviluppo sostenibile e nel miglioramento della qualità della vita.

L’edizione 2025-2026 ha coinvolto oltre 3.500 studenti da tutta Italia, con 257 elaborati presentati. Tra questi, 54 progetti sono stati premiati nella cerimonia al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

«Il Premio Nazionale Federchimica Giovani rappresenta uno dei principali strumenti con cui Federchimica dialoga con il mondo della scuola, contribuendo a diffondere una conoscenza della chimica fondata su evidenze scientifiche » ha commentato il presidente di Federchimica, Francesco Buzzella, ricordando che nelle imprese del settore i laureati sono percentualmente il doppio della media dell’industria manifatturiera e che il 96% dei collaboratori ha un contratto a tempo indeterminato.

Il vicepresidente di Federchimica con delega all’Education, Aram Manoukian, ha sottolineato invece le difficoltà delle imprese a trovare personale specializzato, segnalando un calo delle iscrizioni all’articolazione “chimica e materiali” degli Istituti Tecnici: solo 3.000 gli iscritti per l’anno scolastico appena iniziato.

Le iscrizioni per l’edizione 2026-2027 sono già aperte, con scadenza il 26 marzo 2027 e consegna degli elaborati entro il 7 maggio 2027.