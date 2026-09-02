Gli Skorpions Varese conquistano il bronzo al torneo internazionale di wheelchair hockey a Granollers

Gli Skorpions Varese conquistano il terzo posto e la medaglia di bronzo al 4th International Tournament di wheelchair hockey disputato a Granollers, in Spagna. L’evento, organizzato dai DRACS CEA, si è rivelato un banco di prova di alto livello per la formazione varesina in vista della stagione di Serie A, tra test di moduli tattici, ritmo partita e l’inserimento dei nuovi innesti in rosa.

Il cammino nel girone di qualificazione

La due giorni spagnola è iniziata sabato con una sfida tiratissima contro gli Antwerp Powerchair Hockey Collective (APHC), finita 7-6 per i belgi al termine di un confronto equilibrato risolto solo negli ultimi minuti. La reazione dei biancorossi non si è fatta attendere: nel secondo match contro gli Sharks Monza è arrivato il primo successo del torneo con un netto 7-4. La giornata si è chiusa positivamente grazie alla vittoria sui Nording Bulls per 6-3, risultato che ha garantito agli Skorpions il pass per le semifinali.

La semifinale e il riscatto nella finale per il bronzo

Domenica mattina si è giocato il derby italiano contro i Macron Warriors Sabbioneta, campioni d’Italia in carica. La formazione mantovana si è imposta per 6-1 spingendo Varese alla finale per il terzo e quarto posto contro i New Cavaliers. Nell’ultimo atto del torneo gli Skorpions hanno mostrato intensità e carattere, imponendosi per 16-8 e conquistando così il podio continentale.

La dedica speciale e i nuovi innesti

I sedici gol segnati nella finale di consolazione hanno racchiuso un significato particolare, come il numero degli anni di Alessio Dall’Agnese, che avrebbe dovuto ritornare sul parquet proprio in terra catalana. La prestazione è stata dedicata a lui e a tutti i protagonisti che hanno fatto la storia del club varesino.

«Siamo molto soddisfatti del risultato e, soprattutto, di quello che abbiamo visto in campo – l’analisi di Fabio Mantiero, vice presidente e atleta degli Skorpions Varese –. Granollers ci ha permesso di confrontarci con squadre importanti e di mettere alla prova il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo provato soluzioni diverse e dato spazio ai nuovi giocatori, iniziando a costruire le dinamiche della squadra che affronterà il prossimo campionato. Il terzo posto è un risultato che ci dà fiducia e che ci porta a guardare con entusiasmo ai prossimi mesi».

Il torneo ha visto anche l’esordio sul campo di Alessandro Franzò e Khaleq Hassani, mentre resta atteso il debutto in biancorosso di Daniele Cannioto, arrivato dai Blue Devils Genova.

La classifica finale del torneo

Il torneo si è chiuso con il trionfo dei Macron Warriors Sabbioneta davanti agli APHC e agli Skorpions Varese. Quarta piazza per i New Cavaliers, seguiti da Sharks Monza, DRACS CEA, Nordic Bulls e Dream Team Milano.