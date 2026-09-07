Golasecca ricorda Mirko Pellegrini con un torneo di calcio a dieci squadre
L’iniziativa si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre al campo dell’oratorio San Luigi. Iscrizioni aperte fino al 10 agosto
A dieci anni dalla tragica scomparsa di Mirko Pellegrini, avvenuta in seguito a un incidente nella serata del 14 gennaio 2016 a Fagnano Olona, i ragazzi di Golasecca hanno deciso di ricordarlo organizzando un torneo di calcio di fine estate.
La manifestazione si svolgerà nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre al campo dell’oratorio San Luigi e vedrà la partecipazione di dieci squadre. Le partite si disputeranno in entrambe le giornate dalle 16 a mezzanotte.
Il torneo prevede incontri nove contro nove, con un massimo di dodici giocatori per squadra. La quota di iscrizione è fissata in 300 euro per ciascuna formazione.
Al termine della competizione saranno premiate le prime tre squadre classificate: alla vincitrice andranno 1.200 euro, alla seconda 600 euro e alla terza 300 euro. Alle formazioni classificate dal quarto al decimo posto sarà invece consegnata una targhetta di partecipazione.
Durante il torneo saranno attivi un servizio bar e un punto ristoro. Sarà inoltre possibile usufruire dei parcheggi gratuiti in via San Michele e in via Garibaldi.
Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 10 agosto. Per partecipare è possibile contattare Diego tramite WhatsApp al numero 324 6871952, come indicato nella locandina dell’iniziativa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.