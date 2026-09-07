Golasecca ricorda Mirko Pellegrini con un torneo di calcio a dieci squadre

A dieci anni dalla tragica scomparsa di Mirko Pellegrini, avvenuta in seguito a un incidente nella serata del 14 gennaio 2016 a Fagnano Olona, i ragazzi di Golasecca hanno deciso di ricordarlo organizzando un torneo di calcio di fine estate.

La manifestazione si svolgerà nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre al campo dell’oratorio San Luigi e vedrà la partecipazione di dieci squadre. Le partite si disputeranno in entrambe le giornate dalle 16 a mezzanotte.

Il torneo prevede incontri nove contro nove, con un massimo di dodici giocatori per squadra. La quota di iscrizione è fissata in 300 euro per ciascuna formazione.

Al termine della competizione saranno premiate le prime tre squadre classificate: alla vincitrice andranno 1.200 euro, alla seconda 600 euro e alla terza 300 euro. Alle formazioni classificate dal quarto al decimo posto sarà invece consegnata una targhetta di partecipazione.

Durante il torneo saranno attivi un servizio bar e un punto ristoro. Sarà inoltre possibile usufruire dei parcheggi gratuiti in via San Michele e in via Garibaldi.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 10 agosto. Per partecipare è possibile contattare Diego tramite WhatsApp al numero 324 6871952, come indicato nella locandina dell’iniziativa.