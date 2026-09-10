Varese News

Varese Laghi

Gran finale all’Ippodromo di Varese: vittorie al fotofinish e tribune piene per l’ultima estiva

Bilancio positivo per la Varese Turf & Spot per la stagione delle corse alle Bettole di Varese che saluta gli appassionati e dà appuntamento alle prossime gare in calendario

ippodromo le bettole varese

L’Ippodromo Le Bettole ha chiuso la sua stagione estiva con un bilancio positivo di pubblico e un’ultima serata di corse avvincenti sulla pista di Varese. Tra tribune gremite, eventi culturali e degustazioni, il Varese Park Racecourse ha salutato gli appassionati dando appuntamento ai prossimi appuntamenti in calendario.

Libri, degustazioni e il via alle gare

La serata conclusiva è stata aperta da due momenti di incontro e convivialità dedicati agli ospiti dell’impianto cittadino. Prima del via alle competizioni è stato presentato il volume “Analisi Gruppi Uno Europei 2001-2025” di Paolo Salvadori. A seguire si è tenuta la degustazione dei vini Yannick – Vino Veritas, con stappature in esclusiva che hanno accompagnato l’attesa degli appassionati prima dell’ingresso dei cavalli al tondino.

I primi verdetto in pista: Pogboom e Ciaran

Il programma agonistico si è aperto con il Premio Alice Glory. A conquistare la prima vittoria della serata è stato Pogboom, montato da F. Bossa, di proprietà di Thomas Joseph Foley e allenato da L. Vitabile. Alle sue spalle si è piazzata Katie Power con I. Rossi in sella, mentre il terzo gradino del podio è andato a Punta Cana guidato da S. Urru. Emozioni al fotofinish nel Premio Mem. Anna Valenzasca, disputato sulla distanza dei 2150 metri. La vittoria è andata a Ciaran, montato da A. Nuti, di proprietà di A. Escalante Pardo e allenato da S. Giordano. Secondo posto per Blue Raincoat con A. Repetto, autore di un recupero nella seconda parte di gara, e terza piazza per Misstep condotto da J. Zanchi.

Dalla velocità ai 1600 metri del Trofeo Grilli

Spazio alla velocità pura nei 1000 metri del Premio Ass.Cult.Quelli Dello Scopone – Trofeo Edil Mega Appalti. A imporsi è stato Ninco Nanco, con D. Vargiu in sella, di proprietà della C. Bagatella e allenato dalla Grizzetti Galoppo Srl. Dietro al vincitore si sono piazzati Tulum, montato da G. Arnese, e Minouche con Gav. Sanna. Nel Premio Vain to Resist si è registrata la vittoria di Warrior Queen, cavalcata da Gav. Sanna, di proprietà di D. Salerno e allenata da D. Fiorani. La cavalla ha preceduto Full of Notions (montato da F. Bossa) e Bono of Love (con D. Vargiu). La quinta corsa della serata, il Premio Manslow – Trofeo Grilli con un montepremi di 13.200 euro sui 1600 metri, ha visto il successo di Gharma Sutra. Montato da G. Arnese e di proprietà di A. e C. Borsani, il cavallo ha condotto la gara fin sul traguardo. Secondo posto per Sabry del Lupo (montata da M.A. Franco Acosta, proprietà S. Panizzo, allenamento A. Marcialis) e terzo posto per Gold Freedom con S. Urru.

Chiusura al fotofinish con il Premio Flaming Top

A chiudere il programma delle corse è stato il Premio Flaming Top (8.800 euro di montepremi sui 1500 metri). La vittoria si è decisa all’ultimo tempo di galoppo con l’arrivo al fotofinish di Deep Dive, montato da I. Rossi e di proprietà di E. Goldin. In seconda posizione ha chiuso Dakota Vibe con D. Vargiu in sella (Scuderia Giallo Corse, allenatore D. Dettori), mentre al terzo posto si è classificato Colocolo montato da M. Lopez, anch’uno di proprietà e allenamento di E. Goldin.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.