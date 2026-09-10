Gran finale all’Ippodromo di Varese: vittorie al fotofinish e tribune piene per l’ultima estiva

L’Ippodromo Le Bettole ha chiuso la sua stagione estiva con un bilancio positivo di pubblico e un’ultima serata di corse avvincenti sulla pista di Varese. Tra tribune gremite, eventi culturali e degustazioni, il Varese Park Racecourse ha salutato gli appassionati dando appuntamento ai prossimi appuntamenti in calendario.

Libri, degustazioni e il via alle gare

La serata conclusiva è stata aperta da due momenti di incontro e convivialità dedicati agli ospiti dell’impianto cittadino. Prima del via alle competizioni è stato presentato il volume “Analisi Gruppi Uno Europei 2001-2025” di Paolo Salvadori. A seguire si è tenuta la degustazione dei vini Yannick – Vino Veritas, con stappature in esclusiva che hanno accompagnato l’attesa degli appassionati prima dell’ingresso dei cavalli al tondino.

I primi verdetto in pista: Pogboom e Ciaran

Il programma agonistico si è aperto con il Premio Alice Glory. A conquistare la prima vittoria della serata è stato Pogboom, montato da F. Bossa, di proprietà di Thomas Joseph Foley e allenato da L. Vitabile. Alle sue spalle si è piazzata Katie Power con I. Rossi in sella, mentre il terzo gradino del podio è andato a Punta Cana guidato da S. Urru. Emozioni al fotofinish nel Premio Mem. Anna Valenzasca, disputato sulla distanza dei 2150 metri. La vittoria è andata a Ciaran, montato da A. Nuti, di proprietà di A. Escalante Pardo e allenato da S. Giordano. Secondo posto per Blue Raincoat con A. Repetto, autore di un recupero nella seconda parte di gara, e terza piazza per Misstep condotto da J. Zanchi.

Dalla velocità ai 1600 metri del Trofeo Grilli

Spazio alla velocità pura nei 1000 metri del Premio Ass.Cult.Quelli Dello Scopone – Trofeo Edil Mega Appalti. A imporsi è stato Ninco Nanco, con D. Vargiu in sella, di proprietà della C. Bagatella e allenato dalla Grizzetti Galoppo Srl. Dietro al vincitore si sono piazzati Tulum, montato da G. Arnese, e Minouche con Gav. Sanna. Nel Premio Vain to Resist si è registrata la vittoria di Warrior Queen, cavalcata da Gav. Sanna, di proprietà di D. Salerno e allenata da D. Fiorani. La cavalla ha preceduto Full of Notions (montato da F. Bossa) e Bono of Love (con D. Vargiu). La quinta corsa della serata, il Premio Manslow – Trofeo Grilli con un montepremi di 13.200 euro sui 1600 metri, ha visto il successo di Gharma Sutra. Montato da G. Arnese e di proprietà di A. e C. Borsani, il cavallo ha condotto la gara fin sul traguardo. Secondo posto per Sabry del Lupo (montata da M.A. Franco Acosta, proprietà S. Panizzo, allenamento A. Marcialis) e terzo posto per Gold Freedom con S. Urru.

Chiusura al fotofinish con il Premio Flaming Top

A chiudere il programma delle corse è stato il Premio Flaming Top (8.800 euro di montepremi sui 1500 metri). La vittoria si è decisa all’ultimo tempo di galoppo con l’arrivo al fotofinish di Deep Dive, montato da I. Rossi e di proprietà di E. Goldin. In seconda posizione ha chiuso Dakota Vibe con D. Vargiu in sella (Scuderia Giallo Corse, allenatore D. Dettori), mentre al terzo posto si è classificato Colocolo montato da M. Lopez, anch’uno di proprietà e allenamento di E. Goldin.