Gran Fondo Tre Valli griffata “Varese Welcome”. E sarà trasmessa in diretta sulla Rai

La prossima edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine – la manifestazione amatoriale che precede di due giorni la più importante “classica” del nostro ciclismo – promette grandi novità e probabilmente anche qualche record di partecipazione.

I numeri, a un mese dall’evento (sabato 3 e domenica 4 ottobre), sono molto interessanti e la proiezione sui partecipanti fa pensare che si supererà quota 4mila partenti. Un dato senza dubbio notevole, in controtendenza rispetto a manifestazioni similari e “spinto” anche dalla partecipazione straniera perché la gara è valida come Campionato Europeo di Cronometro e Gran Fondo (l’egida è quella dell’UCI, la federazione mondiale del ciclismo).

Sono almeno mille gli atleti attesi dall’estero e anche questo numero è significativo se pensiamo alla notizia di oggi: la denominazione ufficiale dell’edizione 2026 è infatti “Granfondo Tre Valli Varesine – Trofeo Fondazione Varese Welcome”. Sarà quindi la Camera di Commercio a sostenere direttamente la competizione nell’ambito delle diverse iniziative tese a portare (e a far rimanere) i turisti nella nostra provincia per le manifestazioni ciclistiche. Un indotto che – fanno sapere gli organizzatori della S.C. Alfredo Binda – nel 2025 ha pesato per 40mila posti letto.

Il supporto attivo di Varese Welcome si sposa bene con un’altra novità non ancora resa ufficiale ma che – possiamo anticipare – è data per certa. La Gran Fondo sarà coperta in diretta o in leggerissima differita dalle telecamere della Rai: è probabile che a trasmettere la corsa sarà RaiSport e – non avendo le logiche pressanti di una gara professionistica – ci sarà largo spazio al racconto del territorio. Sull’arrivo di via Sacco sarà installato uno studiolo per accogliere telecronisti e ospiti che dovrebbe poi essere utilizzato anche per le due Tre Valli (femminile al mattino, maschile al pomeriggio) in programma martedì 6 ottobre.

Insomma: Varese e le sue terre avranno a disposizione uno spot lungo ore sull’emittente nazionale per spingere ancora di più sul lato dell’accoglienza e del turismo, in particolare quello all’aria aperta su cui gli enti locali stanno insistendo da tempo. E il protocollo d’intesa tra Camera di Commercio e Binda, appena firmato e presentato oggi, non fa che rafforzare questa politica.

Bisogna anche ricordare che l’ente camerale ha ideato da anni la Varese Sport Commission e che ha lanciato il bando “Sport&Stay: allunga la tua vacanza” con il quale sono possibili contributi fino a 200 euro a notte per gli atleti iscritti a competizioni sportive realizzate sul territorio, che scelgono di prolungare la propria permanenza sul territorio.

In occasione delle Gran Fondo inoltre, Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio hanno annunciato anche un piano di marketing e comunicazione legato al cicloturismo e al progetto #DoYouBike con cui si incentivano i pedalatori a scoprire gli itinerari disegnati tra i sentieri di laghi e valli.

LE DICHIARAZIONI

Mauro VITIELLO (Presidente Varese Welcome e Camera di Commercio) – «La firma di questo protocollo conferma il nostro impegno per promuovere lo sviluppo del turismo e valorizzare l’immagine della provincia di Varese a livello nazionale e internazionale. Il ciclismo rappresenta per il nostro territorio una straordinaria leva di attrattività e iniziative capaci di portare migliaia di persone nella terra dei laghi possono generare ricadute importanti per le nostre imprese. Attraverso il progetto VareseDoYouBike e la collaborazione con la Società Ciclistica Binda vogliamo fare in modo che chi arriva per partecipare alle gare possa conoscere il territorio, fermarsi più a lungo e tornare in futuro. Il fatto che la competizione prenda il nome di “Granfondo Tre Valli Varesine – Trofeo Fondazione Varese Welcome” rappresenta un ulteriore segnale di questa visione condivisa».

Renzo OLDANI (Presidente Società Ciclistica Alfredo Binda) – «Siamo orgogliosi e pronti ad accogliere ciclisti da tutta Europa e dal mondo per un fine settimana di grande sport. La decima edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine rappresenta un traguardo importante e il sostegno della Camera di Commercio di Varese ci accompagna fin dalla prima edizione. Il rinnovato e strategico accordo con la Fondazione Varese Welcome ci permette di unire le forze: lo sport può diventare un efficace strumento per raccontare il territorio e farne conoscere a un pubblico internazionale le qualità e l’offerta cicloturistica. Il grande ciclismo, quando fa sistema con le istituzioni, è un potente biglietto da visita per far conoscere e apprezzare il territorio della provincia di Varese a livello internazionale».