Gran Premio Città di Varese alle Bettole: la decima giornata si chiude con la storica corsa
Ricco programma di corse in serata all'ippodromo tra pista di sabbia ed erba, con il momento clou fissato alle 22.45 per il Trofeo Edil Mega Appalti da 44mila euro di montepremi
L’ippodromo di Varese si prepara a ospitare la sua decima giornata di corse, che culminerà nella disputa del 75° Gran Premio Città di Varese – Trofeo Edil Mega Appalti. La serata prenderà il via con la tradizionale sfilata dei cavalli guidata dall’amministratore delegato Luigi Rinzivillo, prima dell’inizio delle competizioni in pista.
Il programma della riunione scatterà alle ore 20.15 con il Premio Angelo Frattini, handicap da 5.500 euro sulla distanza dei 2150 metri in sabbia riservato ai cavalli di tre anni e oltre. Alle 20.55 spetta poi al Premio S.I.R.E. – Trofeo Pierangelo Pavesi, corsa condizionata per i due anni impegnati sui 1500 metri dell’anello in erba.
A seguire si disputeranno il Premio Unione Proprietari Galoppo (ore 21.30) e il Premio Edo e Ietta Grizzetti (ore 22.05), entrambi programmati sul tracciato sabbioso. Il momento centrale della serata arriverà alle 22.45 con il 75° Gran Premio Città di Varese – Trofeo Edil Mega Appalti, super handicap di Classe 1 da 44.000 euro di montepremi.
La sfida si giocherà sulla distanza dei 2250 metri in erba ed è aperta ai cavalli di tre anni e oltre. La riunione si chiuderà alle 23.20 con il Premio Pinuccio Molteni
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