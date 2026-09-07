Grande partecipazione per la Festa salvadoregna a Varese
Il Campo Sportivo di Vivirolo ha ospitato le celebrazioni del 205° anniversario organizzate da Moises Calles e dall'associazione Salvadoreños Unidos en Varese tra spettacoli e torneo di calcetto
Un’esplosione di colori, musica, tradizioni e grande partecipazione di pubblico ha animato il Campo Sportivo di Vivirolo in occasione dei festeggiamenti per il 205° anniversario dell’indipendenza di El Salvador. La giornata, promossa e coordinata da Moises Calles e dall’associazione Salvadoreños Unidos en Varese, ha registrato un’affluenza record di cittadini salvadoregni, varesini e rappresentanti delle numerose comunità straniere presenti sul territorio, trasformandosi in una vera festa dell’integrazione.
Gastronomia tipica e spettacoli dal vivo
Gli stand gastronomici dedicati alla cucina tipica centroamericana sono stati presi d’assalto fin dal mattino. I partecipanti hanno così potuto intraprendere un viaggio culinario tra i piatti e le specialità tradizionali della cultura salvadoregna. A fare da cornice alla manifestazione organizzata da Moises Calles è stato un ricco palinsesto di intrattenimento dal vivo. Sul palco si sono alternati gruppi di ballerini in abiti tradizionali e cantanti, che hanno accompagnato la giornata con ritmi e sonorità del paese centroamericano.
Il torneo di calcetto tra le comunità del territorio
Tra i momenti più attesi della giornata c’è stato il torneo di calcetto internazionale, che ha trasformato l’impianto del Bernasconi in un vero e proprio “mini mondiale” varesino. La competizione ha visto scendere in campo formazioni rappresentative delle tante nazionalità che vivono e lavorano nella provincia di Varese, dando vita a sfide sportive caratterizzate da sano agonismo, rispetto e condivisione.
Il sostegno delle istituzioni e le parole di Emanuele Monti
A portare il saluto delle istituzioni è stato Emanuele Monti, Consigliere Regionale della Lombardia, che ha partecipato all’evento sottolineando il valore della giornata per il tessuto sociale cittadino. «Un grande ringraziamento – il commento di Emanuele Monti, Consigliere Regionale della Lombardia – va agli organizzatori, a Moises Calles e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa bellissima festa con grande dedizione e passione. Regione Lombardia guarda con estremo favore ed è vicina a iniziative di questo tipo, che rappresentano uno strumento fondamentale per migliorare e rafforzare la coesione sociale. Varese è a tutti gli effetti una città multietnica, viva e dinamica, arricchita quotidianamente dal contributo di tanti lavoratori, lavoratrici, imprenditori e professionisti stranieri che operano con dedizione nel nostro territorio. Questa è la dimostrazione concreta di cosa significhi fare buona integrazione».
L’auspicio espresso a margine della manifestazione è di proseguire lungo questo percorso, consolidando il dialogo tra la Regione, gli enti locali e le comunità straniere per continuare a fare dello sport, della cultura e del lavoro i pilastri di una comunità sempre più inclusiva.
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