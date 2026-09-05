Grande ritorno per Ernestino Ramella, guiderà l’Under 18 del Legnano Calcio
I lilla riabbracciano una figura storica del club: l'ex attaccante ed allenatore si occuperà della formazione giovanile
In attesa del debutto nella prima giornata di Coppa Italia, in programma domenica sul campo della Vergiatese, in casa Legnano arriva una bella notizia (ancora non ufficializzata dalla società) che riguarda lo staff tecnico e il futuro del settore giovanile.
I lilla registrano infatti il grande ritorno di mister Ernestino Ramella, a cui è stata affidata la guida della formazione Under 18. Una figura da sempre legata a doppio filo ai colori della società cittadina: Ramella ha un lungo passato con il Legnano, prima nei panni di attaccante sul terreno di gioco e successivamente nelle vesti di allenatore della prima squadra.
Nato a Zinasco nel 1955, Ramella cresce nel settore giovanile del Varese, debuttando in prima squadra nella stagione 1973-1974 con 4 reti in 8 presenze in Serie B, contribuendo alla promozione dei biancorossi in massima serie. L’esordio in Serie A arriva a 19 anni nel successo contro l’Inter per 2-0; in quella stagione collezionerà 12 presenze realizzando anche la rete del definitivo 4-0 contro la Sampdoria. Nel corso della sua carriera da calciatore veste anche le maglie di Ternana, Piacenza, Novara, Pro Patria, Legnano, Montebelluna e Oltrepò, totalizzando complessivamente 12 presenze e un gol in A e 143 presenze con 25 reti in B.
Appesi gli scarpini al chiodo, intraprende la carriera da allenatore partendo proprio dai giovani del Varese. Nel suo lungo percorso in panchina guida Solbiatese, Legnano, Como, Gallaratese e Caronnese, alternando importanti esperienze all’estero nei massimi campionati di Messico (Querétaro, Pachuca e la seconda squadra del Club América), Svizzera (Chiasso) ed Albania (Flamurtari). Negli anni successivi tesseratosi per Caravaggio, Pavia, Vergiatese e negli ultimi anni il ritorno ai settori giovanili della Castellanzese e del Luino.
Per anni ha gestito insieme alla compianta moglie Giovanna il negozio di articoli sportivi “Il Pallone” a Varese, aumentando la sua fama nella città giardino e non solo, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per gli sportivi in provincia di Varese e nell’Altomilanese. Lo abbiamo intervistato in una delle puntate del podcast Figli di un gol minore, nella quale ha raccontato aneddoti e storie di una vita passata sui campi di calcio di mezzo mondo:
Il Varese, il Messico e il 4-2-3-1: Ernestino Ramella è parte della storia del calcio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.