Grandi emozioni all’Ippodromo di Varese: Midnight Mask si aggiudica il Premio Ermolli

Grande successo per la serata di corse all’ippodromo Le Bettole di Varese, dove la competizione clou, il Premio Guido Ermolli – Trofeo Officine Culturali, ha visto trionfare Midnight Mask con in sella M. Arras. Una riunione ricca di pubblico e spettacolo che ha offerto sfide avvincenti sulla pista varesina, preparando al meglio l’ambiente per il prestigioso Premio Città di Varese previsto per il 6 settembre.

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L’avvio con lo Storming Loose e il Premio Lucchesi

La prima gara della serata, il Premio Storming Loose, ha registrato il trionfo di Visconteo, montato dal fantino G. Arnese per la Scuderia Incolinx e l’allenatore Grizzetti. Una prestazione solida che gli ha permesso di regolare Mission Classified, guidato da L. Rossi, e Amarillide con S. Sulas, giunti rispettivamente al secondo e terzo posto dopo una corsa combattuta fino agli ultimi metri.

Nel Premio Lucchesi è salito alla ribalta Colocolo, portando al successo la propria scuderia e l’allenatore E. Goldin grazie alla corsa condotta dal fantino M. Lopez. Alle sue spalle si sono piazzati Supereroe, con in sella D. Vargiu, e Final Credit, montato da D. Di Tocco, al termine di un confronto caratterizzato da grande tattica.

Dalla sabbia al Premio Ermolli

Adrenalina pura per gli specialisti della sabbia impegnati nel Premio Zundapp. Dopo un duello prolungato con il battistrada Love Ya, guidata da F. Bossa, l’atteso Magic Crime (montato da D. Vargiu) ha prevalso di misura nonostante un intoppo affrontato in curva. Al terzo posto è giunto Mwaki con I. Rossi.

Il momento clou della riunione si è toccato con il Premio Guido Ermolli – Trofeo Officine Culturali. Midnight Mask, condotto con maestria da M. Arras, ha conquistato la vittoria grazie a una condotta di gara impeccabile. Alle sue spalle si sono piazzati Ninco Nanco (D. Vargiu) e Gridodiliberta (S. Sulas). Lo storico handicap principale, entrato in una nuova fase con il passaggio di consegne a Varese Turf & Sport, ha confermato l’elevato livello tecnico e il forte richiamo per gli appassionati dell’ippodromo varesino.

I finali con l’Equusfeed e il Premio Macchi

L’emozione è proseguita nel Premio Equusfeed, risolto soltanto al fotofinish: Capotempesta, con F. Bossa in sella, è riuscito a spuntarla per pochi centimetri su Melody Maker (G. Arnese) e Vega Dawn (S. Spampatti), al termine di una volata che ha trascinato il pubblico delle grandi occasioni.

A chiudere il programma è stato il Premio Giorgio Macchi. La sesta corsa ha visto l’assolo di Ensyaab, montato da F. Baldacci per i colori della scuderia G. Lanzarotti e il team M. Gonnelli. Il podio della gara di chiusura è stato completato da Star Acclamation (S. Valenzasca) e Baybe Driver (L. Messi). L’ippica varesina dà ora appuntamento a domenica 6 settembre per la giornata clou del Premio Città di Varese.