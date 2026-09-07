“Grazie per l’umanità con cui avete curato nostra figlia”: la lettera di gratitudine all’Onco-Ematologia dell’Ospedale del Ponte

Una testimonianza d’affetto e di profonda gratitudine rivolta a chi, ogni giorno, coniuga l’eccellenza delle cure mediche con un approccio profondamente umano. A firmarla è la famiglia Rodi – Michela, Francesco, Matteo e la giovane Chiara – che ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento al Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale del Ponte di Varese e alla Fondazione Giacomo Ascoli.

Nella lettera, i genitori ripercorrono i mesi segnati dall’incertezza e dalla paura seguiti alla diagnosi della malattia della figlia, evidenziando il ruolo fondamentale svolto dal personale sanitario nel far sentire la paziente accolta e sostenuta in ogni momento. «Fin dal primo giorno abbiamo trovato in voi non solo altissima competenza professionale, ma anche ascolto e sensibilità – si legge nel testo –. Ogni gesto e ogni spiegazione data con chiarezza e pazienza hanno contribuito a rendere questo cammino meno pesante».

Il messaggio esprime un riconoscimento speciale per la primaria, la dottoressa Maddalena Marinoni, definita «guida attenta e dalla visione profondamente umana», estendendo i ringraziamenti ai medici dell’équipe (tra cui le dottoresse Piccolo e Ragazzo e il dottor Robustelli), alla caposala Cristina e a tutto il personale infermieristico per «i sorrisi e gli abbracci che hanno fatto la differenza nei momenti più difficili».

Infine, un pensiero è stato dedicato ai volontari e agli operatori della Fondazione Giacomo Ascoli, presenti quotidianamente al quinto piano della struttura per offrire momenti di sollievo, gioco e supporto pratico alle famiglie dei piccoli pazienti.

Ecco la lettera completa:

Carissima Dottoressa Marinoni,

gentili Medici, Infermieri e tutto il personale del Reparto di Onco-Ematologia dell’Ospedale del Ponte di Varese,

cari amici della Fondazione Giacomo Ascoli,

desidero esprimere, a nome mio e della famiglia Rodi, la più profonda gratitudine per le cure, l’attenzione e l’umanità che avete dimostrato nei confronti di nostra figlia Chiara durante il difficile percorso della sua malattia.

La diagnosi e la conseguente consapevolezza di quello che avremmo dovuto affrontare avevano generato in tutti noi una grande paura e una grande incertezza, ma fin dal primo giorno abbiamo trovato in voi non solo altissima competenza professionale, ma anche ascolto e sensibilità. Ogni gesto, ogni parola, ogni spiegazione data con chiarezza e pazienza hanno contribuito a rendere questo cammino meno pesante, donandoci fiducia e speranza.

Un ringraziamento particolare va alla Dottoressa Marinoni, per noi luce e conoscenza, per la sua guida attenta e per la visione profondamente umana con cui coordina il reparto. Grazie anche a tutto il team medico, in particolare alla Dottoressa Piccolo per i suoi sorrisi, al Dottor Robustelli per la sua simpatia, alla Dottoressa Ragazzo per la sua dolcezza e a tutti i professionisti che ogni giorno lavorano con dedizione, passione e grande responsabilità, prendendosi cura non solo dei pazienti, ma anche delle loro famiglie.

Un grazie speciale va alla Caposala Cristina e alle sue meravigliose infermiere (non le nomino perché dimenticherei senz’altro qualche nome) per l’attenzione costante rivolta a Chiara, ma anche per i sorrisi, per la dolcezza e per quegli abbracci che hanno fatto la differenza nei momenti più difficili e faticosi (e ce ne sono stati tanti…).

Un ringraziamento sentito e non scontato alla Fondazione, che ci ha guidato e sostenuto durante tutti i mesi trascorsi al quinto piano del reparto di Oncologia Pediatrica. Grazie agli esperti e ai volontari per le attività, i giochi, la presenza e le parole che hanno portato leggerezza e conforto.

Grazie per aver curato Chiara con professionalità e soprattutto cuore, per averla fatta sentire una persona prima ancora che una paziente, e per averci accompagnato con grande semplicità in uno dei momenti più difficili della nostra vita.

Siete meravigliosi!

Con sincera riconoscenza e stima infinita,

Michela, Francesco, Matteo e Chiara Rodi