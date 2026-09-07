“Grazie per l’umanità con cui avete curato nostra figlia”: la lettera di gratitudine all’Onco-Ematologia dell’Ospedale del Ponte
La famiglia Rodi scrive alla redazione per ringraziare pubblicamente l'équipe medica guidata dalla dottoressa Marinoni e i volontari della Fondazione Giacomo Ascoli per il sostegno ricevuto durante la malattia della figlia Chiara
Una testimonianza d’affetto e di profonda gratitudine rivolta a chi, ogni giorno, coniuga l’eccellenza delle cure mediche con un approccio profondamente umano. A firmarla è la famiglia Rodi – Michela, Francesco, Matteo e la giovane Chiara – che ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento al Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale del Ponte di Varese e alla Fondazione Giacomo Ascoli.
Nella lettera, i genitori ripercorrono i mesi segnati dall’incertezza e dalla paura seguiti alla diagnosi della malattia della figlia, evidenziando il ruolo fondamentale svolto dal personale sanitario nel far sentire la paziente accolta e sostenuta in ogni momento. «Fin dal primo giorno abbiamo trovato in voi non solo altissima competenza professionale, ma anche ascolto e sensibilità – si legge nel testo –. Ogni gesto e ogni spiegazione data con chiarezza e pazienza hanno contribuito a rendere questo cammino meno pesante».
Il messaggio esprime un riconoscimento speciale per la primaria, la dottoressa Maddalena Marinoni, definita «guida attenta e dalla visione profondamente umana», estendendo i ringraziamenti ai medici dell’équipe (tra cui le dottoresse Piccolo e Ragazzo e il dottor Robustelli), alla caposala Cristina e a tutto il personale infermieristico per «i sorrisi e gli abbracci che hanno fatto la differenza nei momenti più difficili».
Infine, un pensiero è stato dedicato ai volontari e agli operatori della Fondazione Giacomo Ascoli, presenti quotidianamente al quinto piano della struttura per offrire momenti di sollievo, gioco e supporto pratico alle famiglie dei piccoli pazienti.
Ecco la lettera completa:
gentili Medici, Infermieri e tutto il personale del Reparto di Onco-Ematologia dell’Ospedale del Ponte di Varese,
cari amici della Fondazione Giacomo Ascoli,
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