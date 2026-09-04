Green Pistons, 280 piloti al via della 26esima edizione tra Valle Olona e Cassano Magnago

Fango, talento e passione tornano protagonisti nel fine settimana con la 26esima edizione della Green Pistons, la celebre moto cavalcata enduro in programma sabato 5 e domenica 6 settembre tra la Valle Olona e Cassano Magnago.

Saranno 280 i piloti al via, dalle giovani promesse del mini enduro fino ai professionisti, passando per le moto d’epoca, le maxi enduro e una nutrita presenza femminile.

La manifestazione è stata presentata venerdì 4 settembre alla presenza di sindaci e assessori di Gorla Minore, Gorla Maggiore, Cassano Magnago, Cairate, Fagnano Olona e Tradate. Accanto agli organizzatori lavoreranno circa 150 volontari, insieme alle Pro Loco e alle forze dell’ordine, con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela del territorio.

Dai 50 cc ai grandi nomi dell’enduro

Sindaci e assessori dei Comuni coinvolti

A presentare l’edizione 2026 sono stati i presidenti dei due moto club organizzatori, Edo Gussoni per Green Pistons e Mario Giani per Cassano, che hanno ringraziato amministrazioni locali, sponsor, volontari e partecipanti.

Il parco partenti sarà molto variegato: si andrà dalle moto 50 cc a due tempi guidate dai più giovani fino alle bicilindriche da 1000 cc, con categorie dedicate anche alle donne e alle moto d’epoca.

Non mancheranno i piloti professionisti legati a marchi come Aprilia, Honda, Kove, Ktm, Triumph e TM. Tra i nomi annunciati figurano Pietro Scardina, campione del mondo Enduro 2026 nella classe Youth, Matteo Cavallo, Morgan Lesiardo, vicecampione iridato 2026 nella classe E2, e gli ufficiali Honda Red Moto Samuele Bernardini, Thomas Oldrati e Rudy Moroni.

Tra le maxi enduro sono invece attesi Alessandro Botturi con Yamaha Ténéré 700, Francesco Montanari su Aprilia 660, Alex Ruoso su Yamaha Ténéré 700, Ottavio Missoni su Kove e Roberto Valbuzzi su Ktm.

Nell’edizione dello scorso anno la vittoria era andata al campione del mondo Enduro 2025 Hamish Mac Donald su Sherco-CH Racing, davanti per pochi secondi a Morgan Lesiardo su Triumph.

Quattordici giorni di lavoro per ripulire i sentieri

Particolarmente impegnativo il lavoro dei volontari nelle settimane precedenti alla manifestazione. Per 14 giorni sono stati riaperti e ripuliti circa 43 chilometri di sentieri interessati dalle tempeste dei giorni scorsi nei territori di Cassano Magnago, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Cairate, Fagnano Olona e Tradate.

I percorsi sono stati individuati insieme alle amministrazioni locali e saranno attraversati dalla moto cavalcata di domenica. L’attività di pulizia ha riguardato anche numerosi rifiuti abbandonati lungo gli sterrati, tra cui vecchi sanitari, tegole e giochi rotti. Gli organizzatori hanno annunciato che le operazioni proseguiranno anche dopo la gara.

Sabato spazio ai più giovani

I coordinatori dei diversi gruppi di volontari coinvolti

Due saranno i principali poli della manifestazione: l’MX Gorla Park di Gorla Minore e l’Enduro Park La Fornace di Cassano Magnago, in via Gasparoli.

Il programma partirà sabato 5 settembre dalle 14 con l’apertura della segreteria all’Enduro Park La Fornace per il ritiro delle tabelle gara e dei transponder.

Nella stessa area sarà allestito il Media Village, con l’esposizione dei nuovi modelli di moto 2027 e la possibilità di provare diversi mezzi messi a disposizione dai concessionari partner, dalle enduro specialistiche alle maxi fino alle elettriche.

Sempre dalle 14 sarà possibile visionare a piedi le prove speciali previste a Cassano Magnago e a Gorla Minore.

All’MX Gorla Park sarà invece protagonista il Mini Enduro, con un allenamento collettivo dedicato ai ragazzi dagli 8 anni nelle categorie 50, 65, 85 e 125 cc. L’attività sarà organizzata con “In Moto con Gigi” e l’associazione “Dico NO alla Droga, SÌ allo Sport”, con iniziative dedicate alla sensibilizzazione dei più giovani.

Domenica il percorso di circa 45 chilometri

Gli sponsor

La giornata principale sarà quella di domenica 6 settembre. Il percorso di enduro sarà di circa 45 chilometri, da percorrere due volte, con due prove speciali cronometrate ma facoltative.

La prima sarà organizzata alla pista Gorla MX di Gorla Minore, con un tracciato modificato che utilizzerà anche l’area esterna. La prova assegnerà il Trofeo Memorial Ilario Rustighini.

La seconda prova speciale sarà invece ospitata all’Enduro Park La Fornace di Cassano Magnago e sarà valida per il Trofeo Motocross Marketing.

La classifica assoluta della Green Pistons sarà determinata dalla somma dei tempi delle quattro prove cronometrate previste nei due giri. Chi deciderà di non affrontare le prove speciali potrà comunque proseguire la moto cavalcata, ma non sarà inserito nella classifica assoluta.

Arrivo e controlli a Cassano Magnago

L’arrivo di ogni giro sarà all’Enduro Park La Fornace, dove i partecipanti affronteranno la seconda prova speciale e dovranno effettuare il controllo timbro.

L’accesso al giro successivo sarà regolato dalle tabelle orarie che verranno definite sulla base delle condizioni meteo e comunicate durante il briefing della mattina.

Sul percorso saranno inoltre presenti due controlli timbro, oltre a quelli previsti nelle prove speciali. Solo i concorrenti che completeranno tutti i controlli previsti potranno entrare nelle classifiche.

Le prove saranno allestite con i tradizionali fettucciati e alcuni ostacoli artificiali tipici dell’enduro, tra salti, tronchi bassi e pietraie, senza soluzioni estreme, con l’obiettivo di consentire la partecipazione e il divertimento di tutte le categorie.