“Guardare lontano“: l’augurio del cardinale Oscar Cantoni per il nuovo anno scolastico

«Guardare lontano». È questo l’augurio che il cardinale Oscar Cantoni, Vescovo di Como, rivolge a studenti, famiglie, insegnanti e a tutta la comunità educativa in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Nel suo messaggio, Cantoni richiama la scuola a un compito che va oltre la trasmissione di conoscenze e competenze. Educare significa aiutare ragazze e ragazzi a farsi domande, a pensare, a scegliere, ad assumersi responsabilità e a immaginare il futuro.

Un tema che il cardinale lega anche alla diffusione dell’intelligenza artificiale. «L’Intelligenza Artificiale può offrirci informazioni e suggerire soluzioni in pochi istanti», scrive, ma non può sostituire le persone nelle domande fondamentali: «Che cosa è vero? Che cosa è giusto? Che cosa vale davvero la pena cercare? Quale persona desidero diventare? Quale mondo voglio contribuire a costruire?».

Per Cantoni la scuola è prima di tutto un luogo di relazione, nel quale si cresce attraverso lo studio ma anche attraverso gli incontri, il confronto con le differenze e la capacità di affrontare insieme le difficoltà. Da qui l’invito a costruire una scuola capace di parlare, ascoltare e accogliere, prestando particolare attenzione a chi fa più fatica e rischia di rimanere ai margini.

Un compito che non può essere affidato a una sola componente. Il vescovo sottolinea la necessità di una «autentica corresponsabilità educativa» tra famiglie, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, istituzioni e realtà sociali e culturali. Il dialogo, anche tra posizioni diverse, diventa così parte dello stesso processo educativo.

Nel suo messaggio Cantoni si rivolge poi direttamente agli adulti, invitandoli ad accompagnare i giovani con «autorevolezza e fiducia», e alle istituzioni, alle parrocchie e alle associazioni che affiancano la scuola attraverso attività culturali, formative e di sostegno allo studio.

Infine, il messaggio è rivolto soprattutto agli studenti: «Abbiate il coraggio di guardare lontano». L’invito è a non lasciare che siano soltanto le paure del presente a determinare il futuro, a non avere paura delle domande grandi, a studiare, cercare, ascoltare e avere cura delle relazioni e delle parole.

E anche a usare la tecnologia senza permettere che sia la tecnologia «a decidere chi siete». Perché, conclude il cardinale, «il futuro non è qualcosa che semplicemente ci aspetta: è qualcosa che, insieme, possiamo costruire».