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Guasto al traffico aereo nel Regno Unito, diversi varesotti bloccati negli aeroporti inglesi

Il problema tecnico ai sistemi di NATS è stato risolto, ma cancellazioni e ritardi sono proseguiti anche nella giornata di mercoledì 9 settembre

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Ci sono anche diversi varesotti tra i passeggeri rimasti bloccati negli aeroporti inglesi a causa del pesante disservizio che da martedì 8 settembre sta interessando il traffico aereo del Regno Unito.

Il guasto tecnico che ha colpito i sistemi di NATS, la società responsabile del controllo del traffico aereo britannico, è stato risolto nel pomeriggio di martedì. Le conseguenze, però, sono proseguite per tutta la giornata di mercoledì 9 settembre, con centinaia di cancellazioni, ritardi e aerei ed equipaggi da riposizionare. Tra le migliaia di viaggiatori coinvolti ci sono anche diversi varesotti, rimasti fermi negli scali inglesi o costretti a rivedere il proprio viaggio.

I disagi hanno interessato numerosi aeroporti britannici, con Heathrow tra gli scali più colpiti. Anche dopo la risoluzione del problema tecnico, cancellazioni e ritardi sono proseguiti per la necessità di riposizionare aerei ed equipaggi.

Il guasto era iniziato martedì e aveva provocato cancellazioni e forti ritardi nei principali aeroporti del Paese, tra cui Heathrow e Gatwick. NATS ha poi comunicato di aver risolto il problema. Mercoledì, però, i disagi sono proseguiti per le conseguenze accumulate nelle ore precedenti, con voli cancellati, ritardi e aerei ed equipaggi da riposizionare.

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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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