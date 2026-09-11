Guasto alla linea ferroviaria a Melegnano sulla Saronno – Lodi, ritardi fino a 30 minuti
Intervento dei tecnici di RFI per ripristinare gli impianti di circolazione. Possibili variazioni e cancellazioni sui treni delle linee S1 e S12
Un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Melegnano sta causando questa mattina, 11 settembre, rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla direttrice Saronno – Lodi. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare il regolare funzionamento della linea.
Al momento si registrano ritardi medi di circa 30 minuti, con possibili variazioni e cancellazioni dei treni. Le ripercussioni interessano in particolare le linee suburbane S1 e S12.
Questi i treni segnalati con variazioni:
Linea S1
* Il treno 24113, da Milano Bovisa Politecnico delle 5.36 a Lodi delle 6.37, termina la corsa a Milano Rogoredo.
* Il treno 24118, da Lodi delle 6.53 a Saronno delle 8.22, parte da Milano Rogoredo.
Linea S12
* Il treno 25613, da Milano Bovisa Politecnico delle 5.51 a Melegnano delle 6.37, termina la corsa a Milano Rogoredo.
* Il treno 25618, da Melegnano delle 6.53 a Milano Bovisa Politecnico delle 7.39, parte da Milano Rogoredo.
* Il treno 25611, da Milano Bovisa Politecnico delle 5.21 a Melegnano delle 6.07, prosegue la corsa fino a Tavazzano.
* Il treno 25616, da Melegnano delle 6.23 a Milano Bovisa Politecnico delle 7.09, parte da Tavazzano alle 6.14.
I viaggiatori sono invitati a verificare l’andamento del proprio treno attraverso l’app e il sito del servizio ferroviario, nella sezione «Real time | Linee e orari – ricerca treno», prima di mettersi in viaggio.
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