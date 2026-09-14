Guasto alla linea ferroviaria tra Albizzate e Gallarate: cancellazioni e ritardi fino a 30 minuti
Due i treni cancellati e 4 quelli che hanno subito variazioni. Tecnici RFI al lavoro
Un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Albizzate e Gallarate, questa mattina alle 6.00, ha provocato la cancellazione di due treni in partenza da Varese direzione Milano alle 5.12 e da Gallarate verso Varese alle 5.53. Almeno 4 i treni della linea S5 che hanno subito variazioni nel percorso, mentre ritardi medi di 30 minuti si registrano per le altre corse. I tecnici ci RFI sono al lavoro per ripristinare la circolazione.
Ripercussioni anche sulla linea Malpensa Varese: due le corse che hanno subito variazioni nelle prime ore del servizio.
Ritardi si segnalano infine sulla linea Laveno Mombello a causa di un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Cittiglio e di Barasso.
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