Guasto alla linea ferroviaria tra Albizzate e Gallarate: cancellazioni e ritardi fino a 30 minuti

Un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Albizzate e Gallarate, questa mattina alle 6.00, ha provocato la cancellazione di due treni in partenza da Varese direzione Milano alle 5.12 e da Gallarate verso Varese alle 5.53. Almeno 4 i treni della linea S5 che hanno subito variazioni nel percorso, mentre ritardi medi di 30 minuti si registrano per le altre corse. I tecnici ci RFI sono al lavoro per ripristinare la circolazione.

Ripercussioni anche sulla linea Malpensa Varese: due le corse che hanno subito variazioni nelle prime ore del servizio.

Ritardi si segnalano infine sulla linea Laveno Mombello a causa di un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Cittiglio e di Barasso.