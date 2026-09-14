Varese News

Gallarate/Malpensa

Guasto alla linea ferroviaria tra Albizzate e Gallarate: cancellazioni e ritardi fino a 30 minuti

Due i treni cancellati e 4 quelli che hanno subito variazioni. Tecnici RFI al lavoro

Incidente ferroviario alla stazione di Albizzate

Un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Albizzate e Gallarate, questa mattina alle 6.00, ha provocato la cancellazione di due treni in partenza da Varese direzione Milano alle 5.12 e da Gallarate verso Varese alle 5.53. Almeno 4 i treni della linea S5 che hanno subito variazioni nel percorso, mentre ritardi medi di 30 minuti si registrano per le altre corse. I tecnici ci RFI sono al lavoro per ripristinare la circolazione.

Ripercussioni anche sulla linea Malpensa Varese: due le corse che hanno subito variazioni nelle prime ore del servizio.

Ritardi si segnalano infine sulla linea Laveno Mombello a causa di un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Cittiglio e di Barasso.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.