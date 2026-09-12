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Guasto informatico nei Pronto soccorso di Asst Sette Laghi, possibili rallentamenti

Il sistema non funziona da ieri sera per un problema al cloud esterno alla rete aziendale. Le attività restano garantite grazie al rafforzamento del personale

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Un guasto al cloud esterno alla rete aziendale ha reso non funzionante, da ieri sera il sistema informatico che serve i Pronto soccorso di Asst Sette Laghi.

La nota arriva da Asst Sette Laghi e sottolinea che le attività sono comunque garantite dal personale in servizio, rafforzato per fare fronte alla situazione. Gli operatori hanno immediatamente applicato il protocollo previsto in questi casi, ma il problema sta causando rallentamenti nelle attività.

Asst Sette Laghi invita quindi i cittadini a evitare accessi impropri ai servizi destinati alle emergenze e alle urgenze. Per tutti i casi che non rientrano propriamente nell’emergenza-urgenza o nell’urgenza differita, sono attivi i servizi di continuità assistenziale su tutto il territorio.

La ditta incaricata della riparazione è al lavoro per risolvere il guasto.

Foto sopra di repertorio 

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Pubblicato il 12 Settembre 2026
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