“Hanno arrestato tuo figlio”: a Cantello finti carabinieri spaventano un’anziana e le portano via tutto l’oro

L’angoscia per le persone più care usata come un’arma per spalancare la porta di casa e consumare l’ennesima, odiosa truffa. È successo nel pomeriggio di lunedì 7 settembre a Cantello, in un’abitazione di via Turconi, dove una donna di 89 anni è stata raggirata e derubata da una banda di malviventi.

Erano circa le 14 e l’anziana si trovava da sola, poco dopo l’uscita della sua badante. A bussare alla sua porta sono state tre persone distinte, ben vestite, che si sono presentate come carabinieri. Una volta conquistata la fiducia della donna, i tre hanno messo in piedi la solita messa in scena crudele: le hanno raccontato che il figlio, la nuora e il nipote si trovavano arrestati in caserma. Per rendere la finzione ancora più credibile e spietata, i truffatori hanno finto una chiamata al telefono, facendo sentire all’anziana prima la voce del nipote, che le implorava di fare tutto ciò che i tre le avessero chiesto, e poi quella della nuora, che tra le lacrime confermava il finto fermo.

Sotto shock e terrorizzata per la sorte dei suoi cari, la donna è stata convinta dai tre che l’unico modo per liberarli fosse pagare immediatamente ingenti somme di denaro per le spese legali. Spaventata e senza esitazione, l’ottantanovenne ha raccolto tutto l’oro presente nella casa e lo ha consegnato nelle mani dei malviventi, che si sono subito dileguati facendo perdere le proprie tracce.

La scoperta del raggiro ha lasciato la famiglia nello sconforto. I parenti della donna hanno immediatamente sporto denuncia ai veri carabinieri e ora si rivolgono alla comunità: si chiede a chiunque si trovasse in via Turconi a quell’ora e abbia notato movimenti o dettagli sospetti di segnalarlo subito alle forze dell’ordine. Ma l’appello più accorato va a tutti i cittadini del territorio, affinché parlino con i propri familiari anziani e li mettano in guardia da questi inganni sempre più complessi e senza scrupoli.