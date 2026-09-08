I 100 anni della Provincia protagonisti alla Fiera di Varese: lo stand abbellito dai lavori dei ragazzi del CFPIL

La Provincia di Varese sarà presente alla Fiera di Varese con uno stand dedicato, che sarà proprio all’ingresso del quartiere fieristico. Lo ha annunciato il presidente Marco Magrini, presentando l’iniziativa a Villa Recalcati: una delle attività inserite nel programma dei 100 anni della Provincia, e che vedrà esposto lo striscione celebrativo.

Martedì sera la serata con gli ex presidenti

Tra gli appuntamenti in programma all’interno della Fiera, il presidente Magrini ha annunciato per martedì sera, alle 20.30, un evento che riunirà tutti i presidenti della Provincia di Varese ancora in vita: parteciperanno Ferrario, Galli, Reguzzoni, Vincenzi e Antonelli, insieme allo stesso Magrini. Un’occasione per ripercorrere la storia dell’ente, dagli eventi più significativi alle prospettive future.

I pannelli realizzati dai ragazzi del CFPIL

Lo stand sarà impreziosito da alcuni pannelli realizzati dai ragazzi del Centro di Formazione Professionale per l’Inserimento Lavorativo (CFPIL) dell’Agenzia Formativa, il cui percorso è stato illustrato dalla responsabile Anna Sculli, insieme al collega Cristiano.

I pannelli nascono da un lavoro che ha coinvolto sei insegnanti e un gruppo di ragazzi impegnati nei loro percorsi personalizzati, in collaborazione con alcuni esperti d’arte: un progetto che ha permesso agli studenti di esprimere capacità e manualità anche al di fuori delle attività abitualmente seguite dal centro, all’interno di un percorso di inclusione e sensibilizzazione sul tema della disabilità.

Uno spray che “respira” come una pianta

Una caratteristica particolare accompagna i pannelli esposti in Fiera, così come lo striscione della Provincia: saranno trattati con un prodotto fotocatalitico, capace di sfruttare la luce del sole e l’umidità dell’ambiente per trasformare gli elementi inquinanti in un sale inorganico che si disperde nell’aria. In pratica, un pannello trattato con questo prodotto svolge la stessa funzione di un piccolo albero; nel caso della scenografia più grande, l’effetto equivale a quello di diverse piante messe insieme.

Il lavoro del CFPIL: i numeri e il progetto in cucina

Il Centro di Formazione Professionale per l’Inserimento Lavorativo segue attualmente 44 ragazzi in obbligo formativo e altri 50 in percorsi di inserimento lavorativo, oltre a un’attività di orientamento sostenuta anche con finanziamenti dedicati a supportare studenti in uscita da altre scuole superiori.

Tra le collaborazioni più recenti, il progetto presentato in Fiera si intreccia anche con i percorsi personalizzati legati alla ristorazione, seguiti nella sede di Varese: «un’attività che unisce i temi dell’inclusione a competenze tecniche e moderne, con l’obiettivo — spiegano dall’Agenzia Formativa — di mostrare alle aziende e alle famiglie che l’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità è possibile».