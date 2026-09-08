I campi di Busto Arsizio trampolino di lancio per gli Internazionali di tennis di Roma

I campi del Tennis Club Busto Arsizio saranno, fino al 27 settembre, il palcoscenico della terza edizione del Torneo Bianca Ballabio, appuntamento che quest’anno compie un ulteriore salto di qualità entrando nel circuito dei Tornei di Prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2027.

Una manifestazione che porta quindi a Busto Arsizio una fetta importante del tennis italiano di alto livello. Il premio più ambito non sarà infatti soltanto il titolo del torneo: i giocatori in gara si contenderanno anche la possibilità di conquistare una wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia di Roma, il principale appuntamento del tennis italiano e uno dei tornei più prestigiosi del circuito internazionale. È infatti un cosiddetto Master 1000, il tipo di tornei che, per importanza, sono secondi solo ai quattro slam.

«In questo periodo d’oro del tennis italiano, Busto sta al passo e organizza un torneo di altissimo livello sportivo – ha spiegao in sede di presentazione il vicesindaco e assessore allo Sport della città, Luca Folegani – Ringrazio Tennis Time e il Tennis Club per l’impegno con cui hanno lavorato per ottenere questa manifestazione, che quest’anno fa un ulteriore scatto di qualità anche grazie al montepremi più elevato rispetto alle scorse edizioni».

E il livello in campo sarà effettivamente quello delle grandi occasioni. Tra gli iscritti figurano numerosi giocatori professionisti con classifica ATP, indicativamente compresi tra i primi 500 e i primi 1000 del mondo. Un dato che dà la misura della qualità tecnica raggiunta dal torneo e che trasforma il Tennis Club bustocco in uno dei punti di riferimento del circuito di prequalificazione.

La competizione prevede il singolare e il doppio maschili, con giocatori in arrivo da diverse regioni italiane. Per quasi tre settimane Busto Arsizio sarà così al centro dell’attenzione degli appassionati, con una manifestazione che punta a coniugare agonismo e promozione del territorio. L’arrivo di atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e tifosi rappresenta infatti anche un’importante occasione sotto il profilo dell’indotto in ambito ricettivo.

Ma il Torneo Bianca Ballabio ha una caratteristica che va oltre il risultato sportivo. La manifestazione nasce infatti per ricordare Bianca Ballabio attraverso il tennis, trasformando il ricordo in un momento di aggregazione, partecipazione e solidarietà. Alla conferenza stampa di presentazione sono quindi intervenuti Remo Torretta, presidente del Tennis Club Busto Arsizio, Paolo Zingale, presidente di Tennis Time, e Massimo Ballabio, presidente della Fondazione Bianca Ballabio.

Parte delle risorse raccolte attraverso il torneo sarà destinata proprio alla Fondazione Bianca Ballabio, nata per mantenere vivo il ricordo della giovane e trasformarlo in un impegno concreto rivolto alle nuove generazioni. All’iniziativa prenderà parte anche la Fondazione Italiana Diabete. La Fondazione Bianca Ballabio sostiene in particolare studenti di medicina, giovani medici, specializzandi e ricercatori, promuovendo la formazione e gli scambi interculturali nel campo delle Scienze Mediche attraverso borse di studio che permettono ai beneficiari di approfondire la propria preparazione in università, ospedali e istituti di ricerca di prestigio internazionale.

Anche il pubblico avrà un ruolo importante. L’ingresso sarà gratuito e per il torneo verrà allestita una tribuna da 400 posti, così da permettere agli appassionati di seguire da vicino le partite e di vivere l’atmosfera di una manifestazione che mette in palio un’opportunità concreta verso gli Internazionali d’Italia.