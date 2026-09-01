I ciclisti pedalano per l’Alzheimer Fest: domenica 6 settembre il raduno di Ciclovarese sul lungolago di Gavirate

Il ciclismo entra per la prima volta nel programma dell’Alzheimer Fest di Gavirate. Domenica 6 settembre il lungolago ospiterà il raduno ciclistico organizzato da Ciclovarese, che ha raccolto l’invito di Progetto Rughe odv, l’associazione promotrice della manifestazione.

“Vogliamo rendere partecipi i ciclisti all’evento di domenica sul lungolago di Gavirate”, spiegano dalla società gaviratese, che dopo i due appuntamenti di agosto torna così a pedalare sulle strade di casa. “La presenza sul territorio e il coinvolgimento nel sociale sono sempre alla base delle nostre iniziative, oltre al supporto al ciclismo giovanile”, sottolineano i dirigenti.

Il raduno, a concentramento, è valido come Gran Premio Ciclovarese. Il ritrovo è in riva al lago per tutta la mattinata, a partire dalle 8.30: ci si può iscrivere sul posto al costo di 5 euro, con un omaggio per tutti i partecipanti e un riconoscimento per il gruppo più numeroso. Le iscrizioni anticipate si raccolgono da Cicli Ambrosini a Varese e da Estetica Valeria a Gavirate.

Chi partecipa potrà poi visitare il Borgo della Memoria, dove sarà allestito uno stand con fotografie e materiale ciclistico: “Ci saranno foto storiche del ciclismo a Gavirate, immagini di un tempo fino al passaggio della Tre Valli Varesine del 2025 sul Muro delle Cinque Piante a Oltrona al Lago, e anche immagini inedite del passaggio della Tre Valli a Gavirate negli anni Sessanta”, annunciano gli organizzatori. Giuseppe Bartoccini e Valeria Papa di Progetto Rughe hanno accolto con favore l’iniziativa, alla sua prima edizione nel contesto dell’Alzheimer Fest.