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I ciclisti pedalano per l’Alzheimer Fest: domenica 6 settembre il raduno di Ciclovarese sul lungolago di Gavirate

Ritrovo dalle 8.30 in riva al lago per il raduno valido come Gran Premio Ciclovarese. Al Borgo della Memoria uno stand con le foto storiche del ciclismo gaviratese e immagini inedite della Tre Valli Varesine degli anni Sessanta

Generico 31 Aug 2026

Il ciclismo entra per la prima volta nel programma dell’Alzheimer Fest di Gavirate. Domenica 6 settembre il lungolago ospiterà il raduno ciclistico organizzato da Ciclovarese, che ha raccolto l’invito di Progetto Rughe odv, l’associazione promotrice della manifestazione.

“Vogliamo rendere partecipi i ciclisti all’evento di domenica sul lungolago di Gavirate”, spiegano dalla società gaviratese, che dopo i due appuntamenti di agosto torna così a pedalare sulle strade di casa. “La presenza sul territorio e il coinvolgimento nel sociale sono sempre alla base delle nostre iniziative, oltre al supporto al ciclismo giovanile”, sottolineano i dirigenti.

Il raduno, a concentramento, è valido come Gran Premio Ciclovarese. Il ritrovo è in riva al lago per tutta la mattinata, a partire dalle 8.30: ci si può iscrivere sul posto al costo di 5 euro, con un omaggio per tutti i partecipanti e un riconoscimento per il gruppo più numeroso. Le iscrizioni anticipate si raccolgono da Cicli Ambrosini a Varese e da Estetica Valeria a Gavirate.

Chi partecipa potrà poi visitare il Borgo della Memoria, dove sarà allestito uno stand con fotografie e materiale ciclistico: “Ci saranno foto storiche del ciclismo a Gavirate, immagini di un tempo fino al passaggio della Tre Valli Varesine del 2025 sul Muro delle Cinque Piante a Oltrona al Lago, e anche immagini inedite del passaggio della Tre Valli a Gavirate negli anni Sessanta”, annunciano gli organizzatori. Giuseppe Bartoccini e Valeria Papa di Progetto Rughe hanno accolto con favore l’iniziativa, alla sua prima edizione nel contesto dell’Alzheimer Fest.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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