I nuovi controlli della polizia tra piazza Risorgimento e la stazione di Gallarate
Sono le “aree a zone a vigilanza rafforzata” da cui si possono allontanare le persone già segnalate per reati precedenti
Nuovi controlli nelle aree “a vigilanza rafforzata” a Gallarate: nella giornata di martedì, primo settembre, gli agenti del Commissariato di Gallarate hanno condotto un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, che si è appunto concentrato nelle aree cittadine individuate dal Prefetto di Varese quali “zone a vigilanza rafforzata”.
Queste sono zone definite dove vige il divieto di stazionamento per persone già denunciate per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di armi o stupefacenti che adottino condotte moleste o violente.
In particolare i poliziotti hanno operato nell’area del centro città, precisamente in via Borghi, piazza Risorgimento, via Puricelli, ove hanno effettuato un controllo avventori in un esercizio pubblico, poi anche piazzale Europa, via XX Settembre, piazza Garibaldi e in zona stazione ferroviaria.
In sostanza, sempre nell’area appunto designata come “a vigilanza rafforzata”, quella tra piazza Risorgimento e la stazione.
Durante l’operazione sono state identificate in totale 74 persone, di cui 44 cittadini stranieri. Nello specifico, 28 persone sono risultate “pregiudizi di polizia”, vale a dire segnalazioni, anche non per forza sfociate in condanne in tribunale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.