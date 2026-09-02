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Gallarate/Malpensa

I nuovi controlli della polizia tra piazza Risorgimento e la stazione di Gallarate

Sono le “aree a zone a vigilanza rafforzata” da cui si possono allontanare le persone già segnalate per reati precedenti

polizia gallarate

Nuovi controlli nelle aree “a vigilanza rafforzata” a Gallarate: nella giornata di martedì, primo settembre, gli agenti del Commissariato di Gallarate hanno condotto un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, che si è appunto concentrato nelle aree cittadine individuate dal Prefetto di Varese quali “zone a vigilanza rafforzata”.

Queste sono zone definite dove vige il divieto di stazionamento per persone già denunciate per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di armi o stupefacenti che adottino condotte moleste o violente.

In particolare i poliziotti hanno operato nell’area del centro città, precisamente in via Borghi, piazza Risorgimento, via Puricelli, ove hanno effettuato un controllo avventori in un esercizio pubblico, poi anche piazzale Europa, via XX Settembre, piazza Garibaldi e in zona stazione ferroviaria.

In sostanza, sempre nell’area appunto designata come “a vigilanza rafforzata”, quella tra piazza Risorgimento e la stazione.

polizia gallarate

Durante l’operazione sono state identificate in totale 74 persone, di cui 44 cittadini stranieri. Nello specifico, 28 persone sono risultate “pregiudizi di polizia”, vale a dire segnalazioni, anche non per forza sfociate in condanne in tribunale.

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Pubblicato il 02 Settembre 2026
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