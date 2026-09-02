I primi sette mesi del 2026 a Malpensa: passeggeri stabili, cargo in frenata

Nei primi sette mesi del 2026 l’aeroporto di Milano Malpensa ha movimentato 17.708.560 passeggeri, un dato sostanzialmente uguale al periodo del 2025 (+0,1%), a fronte di 125.805 movimenti aerei, in calo del 2,3%.

Il traffico merci, storico punto di forza dello scalo varesino, ha invece accusato una flessione più marcata: 410.582 tonnellate complessive, il 6,1% in meno rispetto ai primi sette mesi dell’anno precedente. È il quadro che emerge dai dati Assaeroporti relativi al mese di luglio 2026, che fotografano l’andamento cumulato da gennaio.

Malpensa resta saldamente il secondo scalo passeggeri del Paese

Nella classifica nazionale per passeggeri, Malpensa si conferma seconda piazza dopo Roma Fiumicino (29.513.150 passeggeri, +1%), davanti a Bergamo Orio al Serio (10.436.901, +7,3%) e Napoli Capodichino (8.019.694, +8,1%).

Lo scalo lombardo pesa per il 12,9% del traffico passeggeri nazionale complessivo (137.374.897 passeggeri su tutti gli scali censiti, +5,3% sull’anno precedente) e per l’11,8% dei movimenti aerei totali. Il dato è significativo: mentre il sistema aeroportuale italiano nel suo insieme cresce a ritmi sostenuti, trainato da scali come Bergamo, Napoli, Venezia (+8,6%) e Milano Linate (+9,7%), Malpensa procede a un ritmo molto più contenuto, sostanzialmente piatto.

Il cargo tiene la leadership, ma rallenta

Sul fronte merci il quadro è diverso ma altrettanto interessante. Malpensa resta saldamente il primo aeroporto cargo d’Italia, con una quota che sfiora il 58,3% dell’intero traffico merci aereo nazionale (704.746 tonnellate il totale di sistema nei primi sette mesi). Nessun altro scalo si avvicina: Roma Fiumicino, secondo, si ferma a 163.770 tonnellate (23,2% di quota, ma in crescita del 6,8%), seguito a distanza da Venezia (35.437 t, -1,8%) e Bologna (33.125 t, +3,6%). Bergamo, pur restando un attore minore in valore assoluto (22.696 t), è lo scalo con la crescita percentuale più marcata tra i grandi hub cargo (+60,7%).

Il calo del 6,1% di Malpensa nei primi sette mesi va quindi letto in controtendenza rispetto al sistema nazionale, dove il cargo complessivo è sostanzialmente stabile (-0,4%): la flessione dello scalo varesino, da sola, pesa più della crescita di Fiumicino e Bergamo messe insieme sul dato aggregato di sistema. Guardando al solo mese di luglio, la frenata è ancora più netta: 62.801 tonnellate movimentate, l’8,5% in meno rispetto a luglio 2025, mentre passeggeri (3.153.862, +2,8%) e movimenti (21.541, +0,9%) restano in territorio lievemente positivo.

Uno sguardo ai dati storici

Il dato 2026 si inserisce in un percorso altalenante che dura ormai da sei anni. Dopo il crollo della pandemia (511.292 tonnellate cumulate nell’intero 2020), il cargo di Malpensa aveva vissuto un vero e proprio boom nel 2021, complice l’impennata dell’e-commerce e delle spedizioni aeree internazionali, chiudendo l’anno a 741.774 tonnellate (+45% sul 2020). A quel picco erano seguiti due anni di ridimensionamento, 715.497 tonnellate nel 2022 (-3,5%) e 665.655 nel 2023 (-7%), prima di una nuova fase di crescita nel biennio 2024-2025, con 726.571 tonnellate nel 2024 (+9,2%) e un nuovo record a 758.379 tonnellate nel 2025 (+4,4%). Il 2026, con un ritmo di -6,1% nei primi sette mesi rispetto allo stesso periodo del 2025, sembra dunque interrompere la fase espansiva degli ultimi due anni, riportando il traffico merci su livelli più vicini a quelli del 2022-2023.

Sul fronte passeggeri, invece, la sostanziale stabilità del 2026 (+0,1%) arriva dopo anni di crescita ininterrotta nel post-pandemia, e conferma Malpensa come scalo ormai maturo, il cui sviluppo procede a ritmi molto più moderati rispetto a hub emergenti come Bergamo o scali secondari come Napoli e Venezia, che continuano a guadagnare quote di mercato a livello nazionale.