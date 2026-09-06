I voti del Varese: esordio con gol per Beretta, Cogliati solita spina nel fianco
Tra i più positivi anche Malinverno, mentre Bianchi e Tronci sono da rivedere, almeno per personalità. A Favale manca la giocata decisiva
TROPICAL CORIANO – VARESE 1-1 | I VOTI
MANGANO 6,5: La parata più difficile è quella sul tentativo di autogol di Berbenni, per il resto nulla di particolarmente complicato
SALERA 6: Una buona partita in generale ma resta il neo di quella trattenuta troppo evidente in area che porta al rigore dell’1-1
COSTANTE 6: Prestazione solida ma non sempre perfetta. Sui palloni lunghi fa quasi sempre la voce grossa, ma in un paio di occasioni non è preciso e si fa prendere il tempo
BRUZZONE 6,5: Gara attenta e caparbia del capitano che non si fa superare mai
TRONCI 5,5: Prestazione attenta, forse troppo, da parte del terzino cagliaritano. Serve più personalità
Ndagijimana s.v.: Dentro nel finale, si vede poco
MALINVERNO 6,5: In una gara di lotta non è secondo a nessuno e anche oggi si fa valere per spirito
Berbenni 5,5: Dentro per dare spinta, ci riesce poco e rischia invece un’autorete clamorosa
DE PONTI 6,5: Diga in mediana, sbarra la strada e fa ripartire. Si fa sentire anche con i compagni
BERETTA 7: Esordio dal primo minuto e subito in gol. Le premesse del campionato sono state confermate, speriamo proseguano su questa strada
Favale 6: Si dà da fare, dribbla bene ma non conclude mai. Gli manca l’ultimo pezzo per riuscire davvero a impensierire la squadra avversaria
BIANCHI 5,5: Tanta corsa ma poca qualità. Agisce in copertura ma palla al piede di vede solo con una volata sulla destra nella ripresa. Troppo poco
Fabris 5,5: Dopo la bella prestazione di Solbiate, oggi entra spaesato e in un paio di occasioni lascia lì il pallone
BARZOTTI 6: Bene di sponda, poco preciso in conclusione. Lo scambio con Cogliati nella ripresa meritava di più
COGLIATI 6,5: Il gol di Beretta è in gran parte merito suo: discesa in area e assist da spingere in rete. Ci prova anche nella ripresa, mette in apprensione la difesa avversaria, ma non arrivano altri assist
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