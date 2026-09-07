Ibrida, elettrica o benzina? A Materia arriva lo sportello auto di Ecoverso
Da settembre a dicembre, quattro appuntamenti a Castronno con Luca Dal Sillaro, cofondatore di Ecoverso. Un’ora di consulenza gratuita e indipendente per capire quale auto risponde meglio alle proprie esigenze, con un occhio alla sostenibilità
Cambiare auto oggi significa trovarsi davanti a molte più domande rispetto a qualche anno fa. Diesel o benzina? Ibrida, plug-in o completamente elettrica? Meglio acquistare un’auto nuova oppure cercare nell’usato? E ancora: quale dimensione, quale autonomia e quale tecnologia sono davvero adatte all’uso che ne facciamo ogni giorno?
Per aiutare a orientarsi in un mercato sempre più articolato, a Materia di Castronno, nasce un nuovo servizio aperto alla cittadinanza: lo sportello auto, realizzato in collaborazione con Ecoverso, associazione che dal 2013 promuove in Italia una mobilità più sostenibile.
Il primo appuntamento è in programma martedì 8 settembre, dalle 19 alle 20 a Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno. Lo sportello tornerà poi con cadenza mensile il 13 ottobre, 10 novembre e 8 dicembre.
L’idea è semplice: offrire gratuitamente un punto di riferimento a chi sta pensando di cambiare automobile e non sa bene da dove cominciare.
A incontrare le persone sarà Luca Dal Sillaro, cofondatore di Ecoverso. Classe 1980, laureato in sociologia e formatore aziendale nell’ambito delle soft skills, Dal Sillaro ha fondato Ecoverso nel 2013. L’associazione si occupa di mobilità sostenibile attraverso attività che vanno dai gruppi d’acquisto per automobili ibride ed elettriche alle gare di consumo, fino ai corsi di formazione.
Durante l’ora dello sportello metterà gratuitamente a disposizione esperienza e competenze maturate dall’associazione per ragionare insieme a chi deve acquistare un’auto e aiutarlo a individuare la soluzione meno inquinante compatibile con le sue reali necessità.
Non, dunque, un luogo in cui farsi indicare semplicemente “l’auto migliore”, ma uno spazio nel quale arrivare con le proprie domande: quanto percorro ogni giorno? Un’elettrica avrebbe senso nel mio caso? Posso ricaricarla? Un’ibrida sarebbe più adatta? Quanto conta acquistare nuovo o usato? Quali aspetti dovrei valutare prima di decidere?
Lo sportello auto si aggiunge così agli sportelli e ai servizi che Materia ospita con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità competenze e occasioni concrete di incontro.
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