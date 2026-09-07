Identificato dalla Polizia locale l’uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
Grazie alle segnalazioni dei cittadini e alle telecamere di videosorveglianza, un residente è stato sanzionato con 4.500 euro di ammenda e il ritiro della patente per abbandono di spazzatura con veicolo
È stato individuato e denunciato dalla Polizia locale di Carnago l’autore dello sversamento abusivo di rifiuti lungo l’argine e all’interno del torrente che attraversa il territorio comunale. L’uomo, un residente dello stesso comune di Carnago, è stato incastrato grazie alle segnalazioni inviate dai cittadini e al fondamentale ausilio del sistema di videosorveglianza locale e di lettura delle targhe. (immagine di repertorio)
Nei confronti del responsabile è stata avviata la procedura contravvenzionale ai sensi dell’articolo 318-bis del Testo Unico Ambientale per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti (art. 192, commi 1 e 2). L’uomo si trova ora a dover pagare un’ammenda pari a 4.500 euro.
Poiché gli sversamenti sono avvenuti mediante l’impiego di un mezzo a motore, le forze dell’ordine hanno proceduto contestualmente al ritiro e alla sospensione della patente di guida. Qualora l’ammenda non dovesse essere saldata nei tempi previsti, la Polizia locale trasmetterà la Comunicazione di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica di Varese per l’avvio del procedimento penale.
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