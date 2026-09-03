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Via Francisca del Lucomagno

Il 20 settembre una camminata inclusiva da Lavena Ponte Tresa a Marchirolo

Comuni, associazioni e realtà del territorio insieme per “Il Cammino Possibile”, una giornata sulla Via Francisca del Lucomagno pensata per promuovere inclusione, solidarietà e benessere attraverso due percorsi accessibili a diverse possibilità di cammino

Il Ceresio fotografato dal lungolago di Lavena Ponte Tresa - foto di Laura Olivas

Una camminata aperta a tutti, con due percorsi diversi per lunghezza e caratteristiche, così da offrire a più persone la possibilità di partecipare. È questo lo spirito de “Il Cammino Possibile – Passi coraggiosi sulla Via Francisca del Lucomagno”, in programma domenica 20 settembre tra Lavena Ponte Tresa e Marchirolo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comuni, associazioni e realtà del territorio, unite dall’obiettivo di trasformare il cammino in un’occasione di incontro, condivisione e attenzione alle fragilità. Tra i soggetti coinvolti figurano il Comune di Lavena Ponte Tresa, il Comune di Marchirolo, La Via Francisca del Lucomagno, AS.P.I. Varese, A.L.I.Ce. Varese , Alzheimer Varese  e  Amici  del Centro Sclerosi Multipla di Gallarate.

Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 a Lavena Ponte Tresa, sul lungolago vicino alla Dogana. Da qui prenderà il via la camminata, con la possibilità di scegliere tra un percorso breve di 1,7 chilometri fino a Lavena, pensato anche per persone con difficoltà motorie con o senza accompagnatore, e un percorso di 7 chilometri fino a Marchirolo.

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La presenza di due itinerari è uno degli elementi centrali della giornata: l’obiettivo è permettere a tante persone con esigenze e capacità differenti di condividere la stessa esperienza, senza rinunciare al piacere di camminare insieme.

Per chi sceglierà il percorso più lungo, l’arrivo è previsto indicativamente alle ore 13.00 alla Scuola Primaria “Dante Alighieri” di Marchirolo. Qui la giornata proseguirà con pranzo al sacco e un momento conviviale, pensato come occasione per ritrovarsi e concludere insieme il cammino.

Relazioni, solidarietà e benessere sono le parole chiave dell’iniziativa, che punta a valorizzare il territorio e, allo stesso tempo, a creare un momento concreto di partecipazione e inclusione. Camminare diventa così un modo semplice per incontrarsi, conoscersi e condividere un’esperienza capace di mettere al centro le persone e le loro differenti possibilità.

Per quanto riguarda il parcheggio, i partecipanti potranno lasciare l’auto nei dintorni della Dogana di Lavena Ponte Tresa, raggiungendo così direttamente il punto di ritrovo delle 9.30. Al termine della camminata, chi avrà parcheggiato a Lavena Ponte Tresa dovrà provvedere autonomamente al recupero del veicolo.

In alternativa sarà possibile lasciare l’auto a Marchirolo e raggiungere autonomamente Lavena Ponte Tresa per prendere parte alla partenza della camminata, facendo poi ritorno a Marchirolo lungo il percorso previsto.

La partecipazione richiede l’iscrizione preventiva tramite apposito modulo online entro il 17 settembre. Per consentire agli organizzatori di conoscere con precisione il numero dei presenti dovrà essere compilato un modulo per ogni partecipante, compresi eventuali accompagnatori.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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