Il 29 settembre si apre al Salone Estense di Varese la VII edizione di “Parola di Donna”

Teatro, musica, divulgazione scientifica e incontro d’autore: torna Parola di Donna, la rassegna dedicata alle storie, alle esperienze e agli sguardi femminili, giunta alla settima edizione.

Organizzata da Lighea ETS, la rassegna si svolgerà al Salone Estense dal 29 settembre al 17 novembre, con la direzione artistica di Franca M. De Monti e la collaborazione artistica di Cristina Barzi, Daniela Morelli e Alessandra Premoli. L’iniziativa è realizzata con il partenariato del Comune di Varese, il patrocinio della Provincia di Varese e dell’Università degli Studi dell’Insubria, il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e di altri sponsor privati.

«La rassegna “Parola di donna” è ormai un appuntamento importante e necessario nel panorama culturale cittadino. Importante, per la qualità della proposta, la scelta intelligente dei testi, la capacità di intercettare un pubblico eterogeneo, la disponibilità a costruire relazioni e collaborazioni con altri operatori del territorio. Necessario, perché ogni anno ci propone un percorso dedicato a figure e temi femminili affrontati attraverso il punto di vista e la voce (la “parola”) delle donne» ha sottolineato l’assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia.

La nuova edizione intreccia linguaggi artistici diversi e amplia il proprio orizzonte anche alla dimensione spirituale, mantenendo al centro la capacità del teatro e della narrazione di suscitare domande e creare occasioni di confronto.

«Prosegue il prezioso rapporto con Soroptimist Club Varese e con CAOS – Centro Ascolto Operate al Seno, insieme a cui inaugureremo il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno – evidenzia nella presentazione Franca M. De Mont – La programmazione include inoltre una figura mistica di grande rilievo, attraverso la quale la rassegna affronta per la prima volta anche la dimensione spirituale».

Ad aprire Parola di Donna 2026 sarà Debora Caprioglio, protagonista di “Callas d’incanto”, martedì 29 settembre alle ore 20 al Salone Estense. Lo spettacolo, di e con Caprioglio, per la regia di Roberto D’Alessandro, restituisce un ritratto intimo di Maria Callas attraverso lo sguardo della fedele governante Bruna, che le fu accanto dal 1953 al 1977. Il racconto conduce il pubblico nella dimensione privata della Divina, tra ricordi, fragilità, amore, solitudine e dedizione all’arte.

La serata, realizzata in collaborazione con CAOS ODV, inaugurerà idealmente il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno. Prima dello spettacolo, la presidente Adele Patrini presenterà le attività dell’associazione.

Le prenotazioni per “Callas d’incanto” sono già aperte: è possibile scrivere a paroladidonnavarese@gmail.com oppure telefonare al 338 203 9505, dalle ore 16. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro. Apertura della cassa dalle ore 18.30 il giorno dello spettacolo.